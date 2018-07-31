Кардашьян рассказала, что думает о Трампе

Американская телезвезда Ким Кардашьян-Уэст в ночном ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» рассказала о встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Mediaite.

По словам Кардашьян, она испытала благоговение, когда оказалась в Овальном кабинете. Она призналась, что, находясь под впечатлением от происходящего, нецензурно выругалась, и это были ее первые слова, обращенные к Трампу.

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Кардашьян сказала, что у нее есть список лиц, которых она могла бы попросить освободить из тюрьмы. Звезда призналась, что ей нравится личность Трампа, а также тот факт, что он стал президентом, когда «все его недооценивали».

«Я не могу сказать ничего плохого о президенте. Он сделал что-то потрясающее», — заявила Кардашьян.

Ранее Трамп сообщил, что он и телезвезда обсудили тюремную реформу и возможные изменения в условиях содержания заключенных. Также Трамп отметил, что встреча была «отличной».