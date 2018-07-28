Меланье Трамп разрешили смотреть любые телеканалы
Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья может смотреть по телевизору тот телеканал, который хочет, заявила Associated Press официальный представитель первой леди США Стефани Гришэм.
Заявление Гришэм стало ответом на появившиеся в The New York Times сведения о том, что Дональд Трамп был недоволен выбором Меланьей телеканала. На борту самолета во время поездки в Европу супруга американского президента смотрела CNN вместо любимого Трампом Fox News.
По имеющимся данным, президент США накричал на своих сотрудников за нарушение правила, согласно которому каждая поездка должна начинаться с просмотра Fox News, в то время как CNN он нередко называет «fake news».
«Кажется немного глупым беспокоиться о том, какой канал она смотрит по телевизору (любой, кстати), или слышала ли она о какой-то там записи в новостях», — заявила Гришэм.
Ранее сообщалось, что Трамп пришел в ярость, увидев CNN на борту Air Force One.