Умер Джонатан Голд

Американский ресторанный критик Джонатан Голд скончался 21 июля в возрасте 57 лет, сообщает The Washington Post.

Журналист страдал от рака поджелудочной железы.

Голд родился и вырос в Лос-Анджелесе, некоторое время занимался музыкальной критикой, писал обзоры для Los Angeles Times и журнала Gourmet. В 2007 году он получил Пулитцеровскую премию за художественную критику, став первым ресторанным обозревателем, который был отмечен подобной наградой.

Также отмечается, что Джонатан Голд редко делал заметки непосредственно при посещении ресторанов.