Будущая невестка Меган Маркл арестована за нападение

Невеста брата герцогини Сассекской Меган Маркл была арестована за нападение, передает Daily Mail.

«Прошлым вечером поступил вызов в связи с домашним насилием из дома Томаса Маркл и Дарлин Блаунт. Дарлин была арестована по обвинению в нападении», — рассказал источник.

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Сообщается, что 37-летняя Дарлин Блаунт была арестована в Орегоне в 20 июля по обвинению в нападении.

По данным издания, за нее внесли выкуп 21 июля.

Ранее сообщалось, что 73-летний отец герцогини Сассекской Томас Маркл заявил, что готов прилететь в Лондон, чтобы встретиться со своей дочерью.