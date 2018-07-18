СМИ рассказали о послании Трампу, скрытом в брошах королевы Елизаветы II

Британская газета The Guardian рассказала о послании, которое могло быть закодировано в брошах королевы Великобритании Елизаветы II во время ее встречи с президентом США Дональдом Трампом. На это обратили внимание пользователи твиттера.

В первый день визита Трампа королева Елизавета II надела зеленую брошь, которую ей подарил бывший президент США Барак Обама в знак их дружбы. Как отмечается, этот подарок купили бывшая первая леди США Мишель Обама и ее муж на личные деньги.

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На второй день она надела другую брошь, которую ей подарили от Канады, страны, с которой у Трампа в настоящее время напряженные отношения.

И в последний день она выбрала брошь, которую носила на похоронах отца Георга IV, так что она точно не ассоциировалась со счастьем и радостью, поясняет The Guardian.

Ранее интернет-пользователи возмутились опубликованным в сети видео со встречи президента США Дональда Трампа и королевы Великобритании Елизаветы II, на котором видно, как Трамп оттеснил королеву, не позволив пройти вперед себя, после чего перегораживает ей дорогу.