Меланья Трамп позавтракала с первой леди Финляндии

Супруга финского президента Саули Ниинистё первая леди Финляндии Йенни Хаукио позавтракала с супругой президента США Дональда Трампа Меланьей, сообщает официальный твиттер офиса президента Финляндии.

По данным СМИ, Йенни Хаукио показала Меланье Трамп работы финских мастеров народных промыслов.

Реклама

СМИ отметили, что Меланья была одета в бледно-желтое платье с позолоченным поясом и пряжкой в форме форму бабочки.

Миссис Трамп получила небольшой букет цветов во время визита в резиденцию президента Финляндии.

В Хельсинки стартуют переговоры президентов России и США. Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.