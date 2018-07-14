Трамп опоздал на встречу с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья опоздали на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом пишет The Straits Times.

По данным издания, королева Британии прождала чету Трампов более десяти минут.

Как отмечается, после небольшого диалога, Трамп вместе с Елизаветой II наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии.

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При этом Трамп стал двенадцатым президентом США, который лично встречался с королевой Великобритании.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приняла Трампов в Виндзорском замке.