Появилось подтверждение беременности Собчак

Дизайнер Мишаня Мишина отвечая на комментарии читателей в своем инстаграме подтвердила подозрения о беременности телеведущей Ксении Собчак.

Публикация от МishanyaMi (@mishanyalife) 29 Июн 2018 в 12:52 PDT



Разговоры о возможной беременности Собчак начались после того, как на премии журнала FB она появилась в платье, подчеркивавшем ее живот.

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На вопрос одного из пользователей в комментариях к фотографии с вечеринки о том, не беременна ли Собчак, Мишина ответила «да».

Ранее сообщалось, что Собчак снова станет главным редактором журнала L'Officiel Russia.