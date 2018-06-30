Появилось подтверждение беременности Собчак
Дизайнер Мишаня Мишина отвечая на комментарии читателей в своем инстаграме подтвердила подозрения о беременности телеведущей Ксении Собчак.
Разговоры о возможной беременности Собчак начались после того, как на премии журнала FB она появилась в платье, подчеркивавшем ее живот.
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На вопрос одного из пользователей в комментариях к фотографии с вечеринки о том, не беременна ли Собчак, Мишина ответила «да».
Ранее сообщалось, что Собчак снова станет главным редактором журнала L'Officiel Russia.