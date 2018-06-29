Девушка Илона Маска поздравила его с днем рождения по-русски

Девушка основателя компании SpaceX Илона Маска канадская певица Граймс поздравила его с днем рождения на русском языке. Комментарий с поздравлением был опубликован в инстаграмме Маска.

В комментарии к фотографии праздничного торта Граймс оставила комментарий «Мой демон, с днем рождения». По информации британской газеты The Sun, у певицы из Канады есть украинские корни.

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Отмечается, что настоящее имя 30-летней Граймс — Клэр Элис Буше. О ее романе с Илоном Маском стало известно весной 2018 года. 7 мая пара впервые вместе появилась на публике, посетив ежегодный Бал Института костюма Метрополитен-музея Met Gala в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Илон Маск убедил Граймс сократить свое имя до одной буквы «С» («си»), потому что так в физике обозначается скорость света.

Также стало известно, что Илон Маск рассказал о неудаче со своим новым сервисом.