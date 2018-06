СМИ узнали имя новорожденной правнучки Елизаветы II

Новорожденная дочка Майка и Зары Тиндолл получила имя Лена Элизабет, девочка приходится правнучкой королеве Великобритании Елизавете II. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя четы Тиндолл.

«Имя Лена Элизабет. Это просто имя, которое им нравится», — сказал представитель.

Реклама

Отмечается, что второе имя Элизабет выбрано в честь королевы.

Лена Элизаберт Тиндолл стала седьмым правнуком Елизаветы II.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о седьмой правнучке королевы и ее родителях, которые никогда не носили официальных титулов из-за древней устаревшей традиции.

Zara and Mike Tindall have named their new baby daughter Lena Elizabeth https://t.co/m9cURcQZfa