Племянница императора Японии собралась замуж

В Японии принцесса Аяко выйдет замуж за сотрудника судоходной компании. Об этом пишет газета «Ёмиури симбун».

Отмечается, что 27-летняя принцесса принадлежит к семье Такамадо двоюродного брата императора Японии, а ее 32-летний избранник работает в одной из самых крупных японских судоходных компаний NYK Line. Свадьба намечена на 29 октября этого года и должна состояться в храме Мэйдзи в Токио.

Ранее сообщалось, что в британской королевской семье будет заключен первый однополый брак между четвероюродным племянником королевы Елизаветы II и его избранником.