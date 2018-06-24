В Британии раскритиковали реверансы Терезы Мэй
Пользователи сети раскритиковали британского премьер-министра Терезу Мэй за то, как она делает реверансы. На это обратила внимание газета The Independent.
Отмечается, что во время визита принца Уильяма в новый реабилитационный центр в Ноттингемшире Мэй приветствовала его «настолько низким реверансом, что это было как-то странно».
Реклама
В связи с этим автор статьи обратил внимание на другие снимки, на которых Мэй делает реверансы. Он заметил, что глубокие приседания больше подходят для «любительских драматических постановок».
Ранее в соцсетях заметили «фальшивую» бровь премьер-министра Канады.
Seeing Theresa May curtsy for the Royal Family is one of the funniest (& most awkward) things I've seen for a while �� pic.twitter.com/yYyZO3cUEG— A (@iamamoum) 22 июня 2018 г.