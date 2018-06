В Британии раскритиковали реверансы Терезы Мэй

Пользователи сети раскритиковали британского премьер-министра Терезу Мэй за то, как она делает реверансы. На это обратила внимание газета The Independent.

Отмечается, что во время визита принца Уильяма в новый реабилитационный центр в Ноттингемшире Мэй приветствовала его «настолько низким реверансом, что это было как-то странно».

Реклама

В связи с этим автор статьи обратил внимание на другие снимки, на которых Мэй делает реверансы. Он заметил, что глубокие приседания больше подходят для «любительских драматических постановок».

Ранее в соцсетях заметили «фальшивую» бровь премьер-министра Канады.

Seeing Theresa May curtsy for the Royal Family is one of the funniest (& most awkward) things I've seen for a while pic.twitter.com/yYyZO3cUEG