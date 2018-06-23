Премьер-министра Канады оштрафовали за очки

Канадского премьер-министра Джастина Трюдо оштрафовали, так как он не задекларировал подарок, полученный в одной из провинций Канады. Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что речь идет о двух парах солнцезащитных очков, которые Трюдо подарил премьер одной из канадских провинций. Наблюдательный орган по этике обязал премьера страны заплатить штраф в размере $100 за нарушение Закона о конфликте интересов.

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По словам пресс-секретаря политика Элеаноры Катенаро, речь идет об «административной ошибке». Она пояснила, что премьер-министр неправильно заполнил форму декларации.

Ранее в соцсетях заметили «фальшивую» бровь премьер-министра Канады.