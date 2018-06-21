Трамп отправил Меланью на границу с Мексикой

Первая леди США Меланья Трамп приехала в штат Техас на границу с Мексикой, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что жена президента США Дональда Трампа знакомится с ситуацией на границе, в частности, она посетила специальные центры для несовершеннолетних, куда помещают детей мигрантов, разлученных с семьями.

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«Я также хотела бы спросить, как я могу помочь этим детям воссоединиться с семьями как можно скорее», — заявила Меланья Трамп, обращаясь к руководству одного из центров.

Она также поблагодарила социальных работников за их помощь в сложившейся ситуации.

Ранее телеканал сообщил, что американский президент провоцирует новый хаос после указа о запрете разделения семей мигрантов.