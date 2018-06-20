Стала известна дата крестин сына Кейт Миддлтон

Стала известна дата крещения принца Луи, сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.

«Герцог и герцогиня Кембриджские имеют удовольствие объявить, что крестины принца Луи состоятся в понедельник 9 июля в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. Принц Луи будет крещен Его Высокопреосвященством архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби».

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По британской королевской традиции, принц Луи, родившийся 23 апреля 2018 году пройдет обряд крещения до достижения возраста трех месяцев. Его старший брат принц Джордж был крещен в три месяца, а его сестра Шарлотта — в два.

Появление Кейт Миддлтон на крестинах будет одним из редких случаев выхода герцогини на публику. После рождения младшего сына она принимает участие в мероприятиях крайне редко — ее видели только на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая, праздновании Дня рождения королевы и королевских скачках в Аскоте 9 июня и Королевских скачках в Аскоте 19 июня.

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