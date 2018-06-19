«Пейзаж» Малевича выставят на торги

Одним из главных лотов на торгах Christie's «Искусство импрессионизма и модернизма» в Лондоне станет работа Казимира Малевича «Пейзаж». Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Отмечается, что произведение, которое датируется 1911 годом, оценивают в £7-10 млн ($9-13 млн).

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Картину выставили на торги после того, как «Супрематическая композиция» художника была продана за $85,8 млн на нью-йоркской неделе искусства ХХ века.

Ранее сообщалось, что Государственному Русскому музею подарили более 160 работ Малевича.