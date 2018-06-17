Рисунок из любовного письма Экзюпери ушел с молотка за $289 тысяч
Рисунок из любовного письма французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери был продан на аукционе в Париже за $289 тысяч. Об этом в твиттере сообщил аукционный дом Artcurial.
Как отмечается, на рисунке изображен главный герой из знаменитой сказки писателя «Маленький принц».
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На картинке принц сидит за столом, который установлен на небольшой планете, и пишет любовное письмо в компании птицы.
Ранее сообщалось, что два рисунка Антуана де Сент-Экзюпери к сказке «Маленький принц» ушли с молотка более чем за €500 тысяч.
Как отмечалось, эту серию набросков де Сент-Экзюпери нарисовал за два года до публикации «Маленького принца» и всемирного успеха этой сказки.