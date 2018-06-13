«Мисс Ирак» встретилась с «мисс Израиль» после скандального селфи

«Мисс Ирак» Сара Идан и «мисс Израиль» Адар Гандельсман встретились в Иерусалиме и опубликовали новые снимки спустя полгода после конкурса «Мисс Вселенная», сообщает «Би-би-си».

Полгода назад участницы конкурса красоты сделали совместную фотографию, которую Идан разместила в своем инстаграм с подписью «Мир и любовь от Мисс Ирак и Мисс Израиль». Селфи на родине Сары расценили как предательство палестинских арабов. Девушке стали угрожать расправой и вынудили вместе с семьей уехать в США.

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11 июня девушки вновь встретились в Израиле и опубликовали новые фотографии и видео, которые Идан подписала в инстаграме как «встреча сестер».

«Я не думаю, что Ирак и Израиль – враги. Может наши правительства и враждуют, но множество иракцев без проблем общаются с израильтянами», — рассказала Сара Идан.

В конце прошлого года семья «мисс Ирак» бежала из страны после селфи девушки с «мисс Израиль».