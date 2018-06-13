Иванка Трамп стала объектом насмешек из-за «китайской пословицы»

Дочь президента США Иванка Трамп стала объектом насмешек интернет-пользователей после публикации твита с высказыванием, которое она назвала китайской пословицей, сообщает «Би-би-си».

«Те, кто говорит, что это нельзя сделать, не должны мешать тем, кто это делает. Китайская пословица», — написала в своем аккаунте в твиттере Иванка Трамп.

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Однако ее подписчики из США и Китая выяснили, что изречение не имеет отношения к китайским пословицам, за что немедленно начали подшучивать над дочерью президента.

Пользователи начали публиковать подобные высказывания в комментариях к записи, подписывая их как пословицы:

«Если ты не пробовал виноград, не говори, что он кислый».

«Те, кто публикуют китайские изречения в интернете, должны прежде проверять их».

Один пользователь также спросил, не нашла ли Иванка это высказывание в печеньях с предсказаниями.

Запись до сих пор не удалена из аккаунта Иванки Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал уволить оскорбившую его дочь телеведущую.