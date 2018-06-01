Меган Маркл и принц Гарри вернут свадебные подарки стоимостью $9 млн
Молодоженам принцу Гарри и актрисе Меган Маркл придется вернуть часть свадебных подарков, полученных от незнакомцев и коммерческих организаций, сообщает The Independent.
Общая стоимость непрошеных презентов оценивается в £7 млн ($9,3 млн).
Перед церемонией герцог и герцогиня Сассекские издали свадебные рекомендации, согласно которым подарок не должен преследовать коммерческие цели.
«От подарков жителей Соединенного королевства, с которыми члены королевской семьи не знакомы лично, следует отказаться, если мотивы дарителя или сам подарок вызывают сомнения», — отмечается в рекомендации.
Вместо этого молодожены просили делать пожертвования на благотворительность.
Однако не все подарки получится вернуть. Так, например, в австралийском зоопарке Таронга пару коал назвали в честь королевской четы — принц Гарри и Меган Маркл.