Меган Маркл и принц Гарри вернут свадебные подарки стоимостью $9 млн

Молодоженам принцу Гарри и актрисе Меган Маркл придется вернуть часть свадебных подарков, полученных от незнакомцев и коммерческих организаций, сообщает The Independent.

Общая стоимость непрошеных презентов оценивается в £7 млн ($9,3 млн).

Перед церемонией герцог и герцогиня Сассекские издали свадебные рекомендации, согласно которым подарок не должен преследовать коммерческие цели.

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«От подарков жителей Соединенного королевства, с которыми члены королевской семьи не знакомы лично, следует отказаться, если мотивы дарителя или сам подарок вызывают сомнения», — отмечается в рекомендации.

Вместо этого молодожены просили делать пожертвования на благотворительность.

Однако не все подарки получится вернуть. Так, например, в австралийском зоопарке Таронга пару коал назвали в честь королевской четы — принц Гарри и Меган Маркл.