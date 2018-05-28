Звезда «поттерианы» женился

Актер Мэттью Льюис, известный по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере, женился на своей девушке Анджеле Джонс, сообщает People.

В своем инстаграме актер пошутил об этом, упомянув, что пропустил концерт группы Arctic Monkeys.

«Я не только пропустил Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но еще и когда они были в Италии в то же время, что и мы, моя жена заставила меня жениться», — отметил Льюис.

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По данным издания, помолвка пары состоялась в ноябре 2016 в Париже. Впервые они встретились в январе того же года на вечеринке в тематическом парке «Волшебный мир Гарри Поттера».

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