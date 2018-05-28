Саркисян подарил британскому принцу Чарльзу сад в Армении

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что подарил британскому принцу Чарльзу небольшой сад на армянской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Саркисян назвал принца другом Армении.

«Он прекрасно знает историю армянской архитектуры и приехал сюда (в мае 2013 года), чтобы увидеть Армению. Единственное, что помимо дружбы представляет [материальную] ценность, это небольшой сад, принадлежавший моей семьей, моим сыновьям и его сыновьям, который я ему подарил», — сказал глава государства.

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Он добавил, что сад находится на территории Армении, однако отказался назвать его местонахождение.

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