СМИ рассказали о президентских амбициях Меган Маркл

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл неоднократно говорила о своем желании стать американским президентом. Об этом пишет Daily Mail.

Газета цитирует близкого к герцогине источника.

«Меган довольно ясно дала понять, что хочет однажды стать президентом», — сказал источник.

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Кроме того, в 2015 году в интервью журналисту Пирсу Моргану будущая жена британского принца признавалась, что в детстве хотела стать либо президентом, либо телеведущей.

Тем не менее издание отмечает, что представитель Маркл уже поспешил опровергнуть подобные слухи. Он назвал вымыслом слова источника о желании герцогини занять Овальный кабинет.

Издание, однако, отмечает, что у Маркл сложились хорошие отношения с экс-президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель. В то же время в 2016 году она четко обозначила свою позицию по нынешнему президенту США Дональду Трампу, назвав его «вызывающим разногласия».

Ранее Меган Маркл впервые вышла в свет в качестве герцогини Сассекской.