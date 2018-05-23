СМИ рассказали о президентских амбициях Меган Маркл
Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл неоднократно говорила о своем желании стать американским президентом. Об этом пишет Daily Mail.
Газета цитирует близкого к герцогине источника.
«Меган довольно ясно дала понять, что хочет однажды стать президентом», — сказал источник.
Кроме того, в 2015 году в интервью журналисту Пирсу Моргану будущая жена британского принца признавалась, что в детстве хотела стать либо президентом, либо телеведущей.
Тем не менее издание отмечает, что представитель Маркл уже поспешил опровергнуть подобные слухи. Он назвал вымыслом слова источника о желании герцогини занять Овальный кабинет.
Издание, однако, отмечает, что у Маркл сложились хорошие отношения с экс-президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель. В то же время в 2016 году она четко обозначила свою позицию по нынешнему президенту США Дональду Трампу, назвав его «вызывающим разногласия».
Ранее Меган Маркл впервые вышла в свет в качестве герцогини Сассекской.