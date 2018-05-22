Основанный художником Энди Уорхолом в 1969 году глянцевый журнал Interview закрывается из-за банкротства. Об этом пишет Observer.

Отмечается, что закрытие журнала происходит на фоне спора об аренде, а также судебного иска со стороны бывшего шеф-редактора из-за задержек выплат задолженностей по зарплатам ($600 тысяч) и отставки директора отдела моды из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

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Сообщается, что было принято решение о прекращении выпуска как печатной, так и сетевой версии журнала.

В декабре 2016 года главный редактор журнала Interview Russia Алена Долецкая сообщила о его закрытии.