Отец Меган Маркл пропустит свадьбу дочери с принцем Гарри из-за операции на сердце

Томас Маркл, отец актрисы Меган Маркл, не сможет присутствовать на ее свадьбе с принцем Гарри из-за операции на сердце, сообщает портал TMZ.

Томас Маркс подтвердил, что ему предстоит операция на сердце. Мужчина ранее признался, что шесть дней назад перенес сердечный приступ, но выписался из больницы, чтобы прийти на свадьбу дочери. Однако, по данным портала, проблемы со здоровьем у отца актрисы оказались серьезнее, чем он предполагал.

Реклама

Ранее сообщалось, что Томас Маркл решил не участвовать в свадебной церемонии дочери и принца Гарри на фоне скандала.

Как сообщается, Маркл позволил фотографам за деньги сделать фотографии, на которых он готовится к свадебной церемонии.