Трамп рассказал о состоянии Меланьи

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что операция первой леди Меланьи прошла успешно.

«Посетил Первую леди в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!», — написал Трамп.

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Ранее сообщалось, что Меланья Трамп перенесла небольшую операцию на почках.

Первая леди США находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где пробудет еще неделю. Как отмечалось, Меланья с нетерпением ждет возможности вернуться к работе. 8 мая первая леди объявила кампанию по поддержке детей.