В Британии выпустили презервативы по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Одна из британских компаний выпустила упаковку презервативов, посвященную грядущей свадьбе принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, сообщает Daily Mail.

Специальная подарочная шкатулка с четырьмя презервативами украшена портретами Гарри и Меган Маркл, а также изображениями флагов Великобритании и США. При открытии шкатулки начинает играть композиция, составленная из гимнов двух стран.

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Как отмечает издание, таким образом производитель предлагает фанатам королевской семьи «отметить свадьбу безопасно».

Ранее сообщалось, что в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл британские пабы будут работать дольше обычного.