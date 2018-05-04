В Британии выпустили презервативы по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Одна из британских компаний выпустила упаковку презервативов, посвященную грядущей свадьбе принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, сообщает Daily Mail.
Специальная подарочная шкатулка с четырьмя презервативами украшена портретами Гарри и Меган Маркл, а также изображениями флагов Великобритании и США. При открытии шкатулки начинает играть композиция, составленная из гимнов двух стран.
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Как отмечает издание, таким образом производитель предлагает фанатам королевской семьи «отметить свадьбу безопасно».
Ранее сообщалось, что в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл британские пабы будут работать дольше обычного.