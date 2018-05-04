Принц Гарри впервые встретится с будущим тестем перед свадьбой

Принц Гарри впервые встретится с отцом своей невесты Меган Маркл накануне свадьбы, намеченной на 19 мая, сообщает Daily Mail.

Состоящие в разводе родители невесты принца Гарри Меган Маркл, Дориа Рэглэнд и Томас Маркл, приедут из США в Великобританию за неделю до свадьбы.

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Дориа Рэглэнд, учитель йоги, и Томас Маркл, бывший голливудский осветитель, будут представлены старшим членам королевской семьи Великобритании, включая королеву Елизавету II, принца Филиппа, принца Чарльза и герцога и герцогиню Кембриджских, незадолго до дня свадьбы.

В день свадьбы каждому из родителей Меган Маркл будет отведена своя роль. Мать невесты будет сопровождать ее в автомобиле к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Отец Меган Маркл подведет дочь к алтарю.

Ранее сообщалось, что в день свадьбы принца Гарри пабы в Британии будут работать дольше обычного.