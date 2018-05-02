Королева Великобритании впервые увидела своего новорожденного правнука

Королева Великобритании Елизавета II побывала в Кенсингтонском дворце, чтобы впервые увидеть своего правнука принца Кембриджского Луи. Об этом пишет газета The Telegraph.

Сообщается, что она вылетела из своей резиденции в Виндзорском замке на вертолете, а оставшийся путь по территории Кенсингтонского дворца проделала на зеленом Range Rover.

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Принц Луи, которому в данный момент девять дней, шестой правнук королевы и третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что новорожденный британский принц получил свидетельство о рождении.