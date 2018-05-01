Порноактриса подала иск против Трампа за пост в твиттере

Американская порноактриса Сторми Дэниэлс, которую на самом деле зовут Стефани Клиффорд, обратилась в суд со вторым иском против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что речь идет о портрете человека, который якобы угрожал Дэниэлс и ее дочери на парковке в Лас-Вегасе, призывая актрису «оставить Трампа в покое». 18 апреля Трамп разместил пост в твиттере, в котором назвал изображение «скетчем несуществующего человека».

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«Плохая работа, которой занимаются фейк-ньюс медиа для дураков», — добавил Трамп.

Согласно поданному адвокатами Дэниэлс обращению, Трамп использовал национальную и международную аудиторию, состоящую из миллионов людей, чтобы сделать ложное заявление, которое порочит актрису.

Ранее сообщалось о переносе иска Дэниэлс против Трампа.