Кейт Миддлтон госпитализировали в Лондоне

Супругу принца Уильяма герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон доставили в госпиталь Святой Марии в Паддингтоне, где на свет должен появиться ее третий ребенок. Об сообщается в твиттере королевской семьи.

«Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская поступила в больницу Святой Марии в Паддингтоне, Лондон сегодня утром на ранних стадии родов», — говорится в заявлении.

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Также отмечается, что в больницу Кейт прибыла на машине. Ее сопровождал принц Уильям.

Ранее сообщалось, что сестра герцогини Кембриджской 34-летняя Пиппа Миддлтон и ее муж управляющий хеджевого фонда Джеймс Мэттьюс ожидают своего первого ребенка.