Юлия Полячихина победила в конкурсе «Мисс Россия»

Титул «Мисс Россия-2018» получила Юлия Полячихина из республики Чувашия. Об этом сообщается на сайте конкурса.

18-летняя победительница получила приз в три млн рублей и новый автомобиль. Теперь Юлия также может представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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Как отмечается, Полячихина увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном, а в качестве любимой книги назвала «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.

Также ей вручили корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями.

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина, а второй вице-мисс Наталья Строева. Лидером смс-голосования была объявлена Норгьянма Монгуш.

Ранее сообщалось, что жительница Свердловской области победила в конкурсе «Мисс Россия».