Ченнинг Татум расстался с женой

Актер, продюсер и модель Ченнинг Татум расстался с актрисой и танцовщицей Дженной Дуан, пара жила в браке с 2009 года. Об этом он написал в твиттере.

«Мы приняли полюбовное решение расстаться. Мы влюбились много лет назад, и вместе мы совершили волшебное путешествие. Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь — это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны», — написал Татум.

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Также актер отметил, что ощущает странной ситуацию, когда ему необходимо делиться такими новостями с кем бы то ни было, однако считает необходимым принять «последствия» звездной жизни.

В 2017 году сообщалось, что Татума назвали одни из самых переоцененных актеров года.