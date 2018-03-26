Порноактриса подала в суд на адвоката Трампа за клевету

Порноактриса Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) подала в суд на адвоката Майкла Коэна, который представляет интересы президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

По данным агентства, Дэниелс утверждает, что адвокат опорочил ее, намекнув, что она лгала о романе с Трампом более десяти лет назад.

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Ранее Дэниеэлс рассказала об угрозах после ее предполагаемой интимной связи с Трампом в 2006 году.

По ее словам, 12 лет назад у нее и Трампа был секс по обоюдному согласию.