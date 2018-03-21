Дочь президента США Тиффани Трамп рассталась с бойфрендом, сообщает US Weekly со ссылкой на свои источники.

Расставание 24-летней дочери Трампа, студентки юридической школы, и молодого человека по имени Росс Микэник, произошло еще осенью 2017 года. Молодые люди встречались в течение двух лет.

Реклама

Как отмечается, расставание было «сердечным». «Она серьезно относится к учебе в юридической школе», — сказал источник изданию. Тиффани Трамп поступила в юридическую школу при Джорджтаунском университете в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп-младший разводится из-за денег.