Подавшей на Трампа в суд порнозвезде пригрозили физической расправой

Порнозвезда Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниэлс, получает угрозы в свой адрес. Об этом сообщает NBC со ссылкой на ее адвоката Майкла Авенатти.

Когда журналистка телеканала спросила адвоката, угрожали ли порнозвезде каким-то образом и шла ли речь о физической расправе, Авенатти ответил утвердительно.

Ранее Сторми Дэниэлс заявила о том, что теперь считает себя свободной от обязательств и может рассказать о своей интимной связи с американским президентом Дональдом Трампом. Порноактриса также подала против него иск.