В Британии колокол замолчал впервые за 239 лет из-за одного человека

В британском городе Сануидж запретили звонить в колокол на церкви Святого Петра, потому что на шум пожаловался один местный житель. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, колокол на церкви звонил в течение 239 лет. Один из местных жителей пожаловался на то, что раздающийся четыре раза в час звон мешает ему спать. После этого местные власти запретили звонить в колокол с 11 часов вечера и до 7 часов утра, за исключением Рождества и Нового года.

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Как сообщает газета, 85% жителей, живущих около церкви, не согласились с этим решением. В настоящий момент в городе организована кампания «Save the Chimes» («Спасти колокольный звон»), участники которой стремятся отменить запрет.

Ранее сообщалось, что башенные часы Вестминстерского дворца, более известные как Биг-Бен, «замолчат» с 21 августа из-за ремонта.