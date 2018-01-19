Названа стоимость билета на вечеринку Трампа в честь года президентства

Президент США Дональд Трамп устроит вечеринку в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в честь первого года своего президентства. Об этом сообщает Bloomberg.

Билет на двоих на вечеринку с главой государства обойдется в $100 тыс. В стоимость входят ужин на вечере, а также фотография с Трампом.

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За $250 тыс. можно получить возможность посидеть за одним столом с президентом в ходе праздника.

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