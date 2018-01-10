Харви Вайнштейн получил по лицу

Харви Вайнштейн получил два удара в лицо в одном из ресторанов оздоровительного комплекса Sanctuary Camelback Mountain Resort в Скоттсдейле, сообщает TMZ.

Голливудский продюсер, проходящий сейчас лечение от сексуальной зависимости в Аризоне, обедал со своим «тренером по трезвости», когда к нему обратился один из сидевших за соседним столиком мужчин, которого издание TMZ называет Стивом. Он сообщил продюсеру. что обожает его фильмы и желает сфотографироваться с ним. Вайнштейн отказал, — по версии Стива, враждебно, а по утверждению персонала отеля, вполне дружелюбно.

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Когда Харви Вайнштейн и его тренер закончили обедать и собрались уходить, Стив, уже слегка выпивший, попросил друга снять на видео то, что произойдет в ближайшее время, подошел к продюсеру и дважды ударил его в лицо со словами: «Это тебе за то, что ты делал с теми женщинами, кусок дерьма». От удара Вайнштейн покачнулся и едва не упал. Друг нападавшего предложил вызвать полицию, но продюсер отказался и ушел.

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