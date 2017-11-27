Новой Мисс Вселенная стала представительница ЮАР

Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная-2017». Об этом сообщает Associated Press.

Финал конкурса и церемония коронации 22-летней Деми-Ли Нель-Питерс прошла в гостинице Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе.

Нель-Питерс работает тренером по самообороне, недавно она также закончила университет по специальности «менеджмент».

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Вторую позицию на конкурсе заняла Мисс Колумбия, следом за ней — Мисс Ямайка.

Ранее индианка стала новой Мисс Мира.