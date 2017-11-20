Министр финансов США отреагировал на сравнения со злодеем из «бондианы»

Министра финансов США Стивена Мнучина и его супругу Луизу Линтон сравнили со злодеями из фильмов о Джеймсе Бонде. Сам министр снисходительно отнесся к таким шуткам, сообщает Associated Press.

Ранее они посетили Бюро гравировки и печати и попозировали со свеженапечатанными однодолларовыми купюрами. Мнучин в деловом костюме и Линтон в длинных черных перчатках навеяли пользователям мысли о злодеях из «бондианы».

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Сам глава минфина отметил, что воспринимает такие сравнения как комплимент.

«У людей есть право делать это. Люди могут выражать все, что хотят. Это замечательная вещь в социальных сетях», — сказал Мнучин.

В сентябре СМИ писали, что Мнучин хотел отправиться в медовый месяц на самолете ВВС США.