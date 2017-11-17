Кадыров пригласил россиян на Новый год в Чечню из-за терактов в Европе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram пригласил россиян праздновать Новый год на Кавказе, а не в Европе, где «периодически происходят теракты».

«Скоро Новый год, россияне готовятся к праздничным дням, формируют планы на новогодние каникулы. Кто-то предпочитает выбрать Европе, и я хотел бы обратиться к россиянам, что сейчас в Европе время неспокойное, периодически происходят теракты», — написал он.

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Кадыров отметил, что Россия является передовой страной в борьбе с терроризмом, правоохранительные органы которой работают, «чтобы защитить своих граждан».

«Приезжайте к нам, в Чечню, посетите курорт «Серноводск-Кавказский», турбазы «Нихалоевские водопады», «Кезеной-Ам», — пригласил Кадыров.

Он также выразил уверенность в том, что «красоту нашей страны нужно видеть и познавать» своими глазами.