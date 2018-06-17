Императрица с острова: муза Наполеона

В этот день, 23 июня, 255 лет назад родилась Жозефина де Богарне — императрица Франции, первая жена Наполеона. Аурен Хабичев рассказывает о том, как некрасивой и небогатой островитянке удалось стать «императрицей всех французов».

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Секс – двигатель истории. Чингисхан любил «сладкие алые губы сосать» женам своих завоеванных врагов, Македонский и Адриан из любви к своим фаворитам брали город за городом, называя их в честь возлюбленных. Вот и Наполеон. До встречи с Жозефиной де Богарне ни громких побед, ни завоеваний в его жизни не было. История его триумфов неразрывно связана с личностью этой женщины. Она первой (говорили, что по наводке мадмуазель Ленорман) увидела потенциал в глазах двадцатишестилетнего корсиканца. И раскрыла его.

До женитьбы на Жозефине де Богарне он жил в съемной комнатушке, пил чай, привязывая кусочек сахара к нитке и макая это нехитрое приспособление в чашку, чтобы продлить удовольствие; его мундир совсем износился, а полчища крыс в квартире уже давно не смущали. В жизни этого незадачливого корсиканца появилась женщина и — буквально через пару лет весь мир трепетал от имени Наполеон Бонапарт.

Любой завоеватель — либо хороший любовник, либо уверен в своих способностях.

Жозефина де Богарне сумела дать Наполеону ту самую уверенность в себе, что дают женщины своим любовникам. Любила она его или нет, хотела или играла – этого мы уже не узнаем. Хотя, скорее всего, не любила и не хотела, предпочитая ему молодых и темпераментных адъютантов, но, как любая мудрая женщина, имела и надежного мужа в лице Бонапарта, оплачивающего все ее огромные долги и прикрывающего финансовые махинации, а также страстного любовника в лице гусара.

Многие склонны романтизировать и саму Жозефину и ее отношения с Наполеоном. Да, пылкий корсиканец раскрыл свой еще нерастраченный потенциал именно с ней и именно при ее участии и покровительстве ее друзей достиг того, о чем и не мог мечтать. Это был если не брак по расчету, то уж точно брак, хорошо продуманный.

Жозефине нужен был законный брак, прикрывающий ее любовные связи с влиятельными людьми, а Бонапарт думал, что Жозефина обеспечена. Но очевидно из их незадачливой переписки (страстной со стороны Наполеона и холодной со стороны Жозефины), что он все же ее полюбил. Много ли мы знаем женщин, изменивших исторический облик целой части света? Жозефина де Богарне — провинциалка, дочь небогатого аристократа, не имевшая поначалу ни влияния в обществе, ни, честно говоря, каких-либо выдающихся внешних данных, именно из тех женщин.

До нас дошли только те ее портреты, что рисовали придворные художники, карьера которых всецело зависела от нее. Вряд ли кто из них стал бы рисовать ее смуглой, с неровной кожей и серыми зубами, какой и была Жозефина де Богарне, по словам многих ее современников.

Она, как и Наполеон, родилась на острове. Он с Корсики, она с Мартиники. Как и Наполеон, она стыдилась своего акцента и всегда стремилась познать интригующий этикет столичной жизни. Комплекс провинциалов, их страх и неуверенность в себе возвели их на чрезвычайно высокий уровень в обществе и также низвергли с этого пьедестала.

Жизнь женщины, которой светила разве что карьера белошвейки, напоминает фильм о головокружительном успехе.

Случайно вышла замуж за виконта Александра де Богарне, получив билет в высший свет, и с этого, пожалуй, началось ее стремительное восхождение. Была в ее жизни и пора голодных обмороков, и пора роскошных светских вечеров, а перед тем как взойти на трон, она чуть было не взошла на эшафот как жена предателя Александра де Богарне, обвиненного в содействии капитуляции Майнца.

Наверное, именно такие люди в опасное время, в пору непрекращающихся революций, — люди совершенно неординарные. Только авантюристы, одаренные необычайной энергией и темпераментом, могли так высоко взлететь. Жозефина де Богарне не хотела королевской короны и власти, она уговаривала Наполеона не возрождать монархию, вернуть Бурбонов и стать при них первым лицом. Ее биографы пишут, что она не была не глупой, не мудрой — она была женщиной, мечтавшей праздно жить, устраивать балы, покупать себе драгоценности.

Ее роль в истории была исчерпана после того, как Наполеон, возмечтав о наследнике, женился на австрийской принцессе Марии Луизе, а Жозефина, сохранив титул императрицы, свой роскошный замок в Мальмезоне и немалое годовое жалованье от бывшего супруга, спокойно ушла на заслуженный отдых и провела последние годы своей жизни праздно и легко, окруженная своим прежним двором — именно так, как и мечтала жить всегда. Она отошла от политики, развела оранжерею в своем замке, занималась пополнением своей легендарной художественной коллекции, позже выкупленной Императорским Эрмитажем и перевезенной в Санкт-Петербург.

Но до самого последнего момента она пеклась о судьбе своего бывшего супруга, писала ему письма, со своим фирменным тактом хлопотала перед русским императором Александром. Пишут, что именно в тот злосчастный день, когда она встречалась с Александром, она подхватила простуду и через несколько дней скончалась. На похоронах Жозефины де Богарне присутствовали генералы, члены императорских домов, в том числе русского. Ее потомки оставили заметный след не только в европейской, но и в русской истории. Праправнучка Жозефины — Дарья Евгеньевна Богарнэ — была расстреляна в СССР в 1937 году, во время Большого террора.