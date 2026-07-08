На форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» обсудят влияние искусства на здоровье

Интеграцию культуры и искусства в систему охраны здоровья рассмотрят в рамках деловой программы II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который пройдет 9–10 июля в Центре международной торговли в Москве. Организаторы Форума – Аппарат Правительства Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационные партнеры: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» Минобрнауки России.

9 июля состоится сессия «Наука в искусстве: объединяя усилия», на которой участники обсудят, какие существуют научно обоснованные исследования, подтверждающие влияние культуры на здоровье человека, как выстроить эффективное партнерство между сферой культуры, наукой и здравоохранением, а также как организовать диалог между деятелями культуры, врачами и учеными для формирования единой повестки здорового долголетия.

Модератором экспертной дискуссии выступит Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Во все времена культура служит не только сохранению традиций и духовному развитию – это также важный ресурс для укрепления здоровья и в целом повышения качества жизни. Театр, музыка, музеи, литература, художественное творчество поддерживают эмоциональное благополучие, помогают сохранять когнитивные функции, укрепляют социальные связи и способствуют активному долголетию. И сегодня особенно важно объединять усилия учреждений культуры, медицинского и научного сообществ для создания новых междисциплинарных проектов, основанных на современных знаниях. Такое сотрудничество позволит сделать культурные практики важной частью работы по формированию здорового общества», — сказала она.

Участники сессии: начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин, глава Республики Мордовия Артем Здунов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов, профессор Болонского университета Вите Фортунати, нейробиолог, директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев, художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра и симфонической капеллы «Академия русской музыки» Иван Никифорчин, композитор, народный артист России Александр Зацепин.

10 июля в рамках форума пройдет сессия «Мозг долгожителя: медицина, искусство, социум», модератором которой выступит народный артист Российской Федерации; председатель Союза театральных деятелей; художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра «Современник» Владимир Машков. На дискуссии обсудят влиянии социализации и творческой вовлеченности граждан на достижение здорового долголетия и поддержания здоровья головного мозга, его когнитивных функций. Участники сессии: заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос, Заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Першин, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию; руководитель Русского театра на воде под руководством Марии Киселевой Мария Киселева, народный артист Российской Федерации; композитор, продюсер Игорь Матвиенко.

В рамках форума состоится показ спектакля «Единомышленники» от театра «Современник», а также пройдет выставка дипломных работ студентов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и самого мастера.

Организационные партнеры Форума: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственный научный центр РФ ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Минобрнауки России.

При поддержке: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Партнеры регионального движения: Республика Мордовия, Свердловская область.

Генеральный партнер Фонда «РК-Медицина»: Компания ГЕРОФАРМ

Партнер по деловой программе: Группа компаний «Магнит

Партнеры: Компания Эвалар, Группа компаний «Велфарм-Групп», ООО «НПО Петровакс Фарм»

Партнеры Фонда «РК-Медицина»: Московская медицина, Московское долголетия, ПАО «ПРОМОМЕД», Ozon

Партнеры выставки: ООО «Интерфин», Квадрат-С, Жизнивек, ООО «Смартлайф», Группа компаний «НИЖФАРМ», Компания «ВТФ», MAYRVEDA

Официальные поставщики: Компания «Логика молока, R.A.W.LIFE, ООО «Здоровый хлеб», бренд VQ формула, ЭКОНАД®, Legend of BaikalКоммуникационный партнер Форума: Медиахолдинг МАЕR.

Партнер по волонтерской программе: Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».

Стратегический мультимедийный партнер: ГК Райт Аутдор Медиа.

Информационными партнерами форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» выступают: Первый канал, ТАСС, «МИЦ «Известия», телекомпания НТВ, телерадиокомпания «Звезда», «Газета.Ru», Lenta.ru, LIFE.ru, РГ Медиа, NEWS.ru, медиагруппа «Комсомольская правда», «Русская медиагруппа», холдинг 1МI, Эксперт «Центр Аналитики», Здоровье Mail, телеканал «Доктор», портал GxP news, портал «ФармМедПром», «Группа Ремедиум», журнал «Здравоохранение России», журнал «Социальная защита в России», журнал «Кто есть кто в медицине», НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, газета «Московская медицина. Cito», журнал «Московская медицина», журнал «Здоровье мегаполиса», газета «Фармацевтический вестник», газета «Медицинский вестник», портал CON-PHARM.RU, портал CON-MED.RU, ИД «Русский врач», журнал «Менеджмент качества в медицине», «Медицинская газета».