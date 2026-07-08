На саммите AI for Good представили подход «АртМастерс» к развитию ИИ в творческой среде

Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин принял участие в Глобальном саммите AI for Good 2026, который проходит с 7 по 10 июля в Женеве. Он выступил на сессии «ИИ в креативных индустриях: новый сегмент рынка или все еще инструмент развития?», посвященной трансформации мирового творческого сектора под влиянием искусственного интеллекта.

«На площадке саммита AI for Good мы представили подход «АртМастерс» к интеграции искусственного интеллекта в креативные индустрии. Сегодня ИИ постепенно становится соавтором в создании контента и задает новые отраслевые стандарты. Технологии раскрывают творческий потенциал, когда их используют осознанно — с опорой на этические принципы и баланс интересов. В противном случае мы рискуем потерять свою культурную идентичность, поэтому важно выстраивать надежные механизмы регулирования ИИ, в том числе для защиты авторских прав. «АртМастерс» оперативно реагирует на изменения рынка. Мы внедряем актуальные инструменты и создаем условия, чтобы молодые специалисты могли раскрыть свой талант и ответить на новые профессиональные вызовы», — отметил директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Участники дискуссии обсудили роль искусственного интеллекта в креативных индустриях — в частности, вопрос о том, становится ли ИИ самостоятельным сегментом рынка или остается инструментом развития отрасли. Кроме того, на сессии рассмотрели экономическое влияние внедрения ИИ, выделили наиболее релевантные для сектора решения и примеры лучших практик, а также обозначили основные барьеры на пути распространения технологий и действующие регуляторные рамки.

В своем выступлении Борислав Володин представил проект «АртМастерс» как модель подготовки кадров для новой цифровой реальности, отметив успехи российских креаторов в сфере ИИ на международной арене. Он также выделил три глобальных барьера развития отрасли — от защиты авторских прав до сохранения культурной идентичности, требующие выработки консолидированных правовых решений.

В сессии приняли участие ведущие российские и международные эксперты отрасли. Среди них — директор Центра искусственного интеллекта МГИМО Анна Абрамова, старший советник по ИИ, цифровой экономике и трансформации Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) Вернхард Бергер, представитель направления креативной экономики Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Винсент Ф. Валентайн и исследователь Цифрового университета Шейха Хамиду Кана Кристиан Тиам.

Глобальный саммит AI for Good 2026 — международная площадка ООН, ориентированная на практическое применение искусственного интеллекта для достижения Целей устойчивого развития. Организатором мероприятия выступает Международный союз электросвязи, специализированное учреждение ООН в области цифровых технологий. Саммит проводится в партнерстве более чем с 50 учреждениями системы ООН и при содействии правительства Швейцарии. Площадка собирает представителей органов власти, руководителей технологических компаний, ученых, новаторов и представителей гражданского общества со всего мира для выработки стандартов, политики безопасности и масштабирования этичных ИИ-решений.