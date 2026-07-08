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Исполком МОК принял решение о восстановлении в правах Олимпийского комитета России

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о восстановлении в правах Олимпийского комитета России (ОКР). Данный шаг означает отмену ограничений, действовавших с 28 марта 2023 года.

Согласно принятому решению, МОК отменяет рекомендации об участии российских атлетов исключительно в нейтральном статусе, а также снимает запрет на участие россиян в командных видах спорта. Также отменяются проверки спортсменов на «нейтральность». Кроме того, МОК снимает запрет на проведение международных спортивных соревнований на территории Российской Федерации.

Данный результат стал возможен благодаря системной работе Правительства, Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Восстановление членства страны в олимпийской семье создает правовую основу для международных федераций по полноценному возвращению российских атлетов в мировое спортивное сообщество.

Вопросы восстановления полноценного взаимодействия на международной спортивной арене также станут одной из ключевых тем предстоящего форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября.

«Решение МОК о снятии ограничений безусловно повлечет за собой ускорение процесса возвращения наших атлетов в мировой спорт, тем более что уже свыше 20 международных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, а 10 и вовсе сняли все ограничения. Но эта работа требует времени и усилий. Для дальнейшего развития сотрудничества необходим конструктивный международный диалог, который позволит расширить взаимодействие и найти новые способы для обеспечения стабильного и справедливого будущего для всех атлетов. Значимой платформой для такого диалога выступает Форум «Россия — спортивная держава», который в этом году пройдет в Красноярске», – отметил Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

XIV Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» состоится в г. Красноярске с 21 по 23 октября этого года при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации. Оператор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Красноярского края.

Основные мероприятия Форума пройдут на площадке Международного выставочно-делового центра «Сибирь».

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