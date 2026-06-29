Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026

На ПМЮФ обсудили вызовы и перспективы «юридической войны»

В условиях современной геополитики, когда международные институты подвергаются давлению, а юридические механизмы используются для достижения политических целей, Россия демонстрирует устойчивость и способность противостоять односторонним действиям. В то время как некоторые международные суды и арбитражи теряют доверие, Россия активно защищает свои интересы в Международном Суде ООН и на других универсальных площадках. Это подчеркивает важность сохранения баланса в международном праве и необходимость поиска новых форм сотрудничества в условиях многополярного мира. Эти важные вопросы обсудили участники сессии «Международное правосудие: вызовы и перспективы «юридической войны»» на Петербургском международном юридическом форуме – 2026.

Ключевые выводы

Международные судебные и арбитражные институты демонстрируют глубокий кризис доверия и полную политическую дискредитацию.

«К сожалению, такие структуры, как так называемый Международный уголовный суд, ЕСПЧ, Совет ИКАО, себя уже в этом плане полностью дискредитировали. Эта тенденция выросла и распространяется на другие органы. Например, в прошлом году Россия была вынуждена выйти из международного арбитража ad hoc по так называемому Керченскому инциденту – аресту украинских военных моряков и кораблей при попытке прорыва через Керченский пролив в 2018 году», – сказал заместитель директора правового департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин Косоруков.

Ведется юридическая война, предпринимаются всеобъемлющие тотальные усилия по нанесению поражения Российской Федерации.

«Юридическая война – часть этих усилий. В рамках усилий на юридическом фронте так называемый Международный уголовный суд – один из важных элементов. Ну, прежде всего потому, что ему отведена роль в преследовании высшего руководства Российской Федерации. (<…>) В прошлом году была предпринята судорожная попытка расширить юрисдикцию МУС на преступление агрессии с тем, чтобы был специальный трибунал, который бы судил только российское руководство: и гражданское, и военное. (<…>) И это тоже, конечно же, часть юридической войны против Российской Федерации. Ну, что касается перспектив, если обратиться к названию нашей панели, я думаю, что перспективы, очень надеюсь, негативные у этого проекта. Как бы все не закончилось по аналогии с Нюрнбергским и Токийским трибуналом, каким-нибудь Брюссельским трибуналом», — сказал посол по особым поручениям, Министерство иностранных дел Российской Федерации; специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев.

Международное морское право является уникальной отраслью с многовековой историей и беспрецедентным объемом источников, которая сегодня гибко адаптируется к современным вызовам.

«Международное морское право, конечно, нам всем известно по числу источников, многовековой истории действия; не имеет равных отраслей. Мы это знаем. Некоторые его нормы, например о защите морской среды, сегодня обновляются уже на стыке морских и экологических отраслей. Другие нормы, к примеру о безопасности на море, динамически обновляются по мере научно-технического развития», – сказал главный редактор Московского журнала международного права; профессор кафедры международного права, руководитель лаборатории международно-правовых исследований Московского государственного института международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) Александр Вылегжанин.

Суд требует добросовестного отношения к культурным и другим значимым объектам.

«Это статья 303 требует, конечно, добросовестного отношения к подобным заявлениям. Это на самом деле вопрос, который часто обсуждается в вопросах геноцида и окружающей среды. Концепция due diligence должна быть также применена к подобным вопросам и определяет в конечном итоге нашу позицию, наши отношения и наши усилия, которые мы вкладываем для принятия решения», – сказал доцент, заведующий кафедрой международного права юридического факультета Университета Кадир Хас (Стамбул); Санкт-Петербургского государственного университета Альфредо Кросато Нейманн.

Положения Чикагской конвенции устанавливают важный методологический и правовой принцип: оценка состояния войны и связанных с ней юридических последствий не может базироваться исключительно на текущих, сиюминутных событиях.

«В Чикагской Конвенции содержатся необходимые положения, которые говорят о том, что если война начинается, то оценку войны нельзя проводить на основе тех событий, которые происходят в данный конкретный момент. Обязательно необходимо осуждать действия, направленные против конкретной страны», – сказал доцент кафедры международного права факультета права и политических наук Университета имени Хорезми Хади Азари.

Проблемы

Международные институты, сформированные по итогам Второй мировой войны на основе баланса сил двух полярных систем, утратили свою изначальную адаптивность в современных геополитических реалиях.

«Механизмы и органы, которые создавались на волне сотрудничества государств-победителей после окончания Второй мировой войны, и эффективность которых обеспечивалась достаточно жестким балансом сил двух систем, оказались не приспособлены к изменениям в геополитической обстановке последних десятилетий. В условиях стремления стран Запада к односторонней мировой гегемонии в ущерб интересам других государств, эти органы оказались под мощным давлением, подверглись попыткам превратить их в послушные инструменты глобальной политики», – сказал заместитель директора правового департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин Косоруков.

Несмотря на фундаментальный принцип универсальности международного права, согласно которому правовые стандарты должны применяться ко всем государствам одинаково, в современной геополитике наблюдаются явные двойные стандарты.

«Правомерность зависит от конкретного государства, но правовые принципы должны приниматься и применяться в отношении разных стран одинаково. Это вопрос очень важный. Однако мы с вами видим, что когда речь идет о военных кампаниях, которые проводятся Израилем, во время этих кампаний совершенно иное отношение наблюдается к Израилю. Мы видим страшные разрушения, мы видим, как страдает гражданское население, мы видим, что целая цивилизация – иранская цивилизация – оказывается под серьезной опасностью», – сказал доцент кафедры международного права факультета права и политических наук Университета имени Хорезми Хади Азари.

Юридическая война выступает неотъемлемой частью скоординированного давления на Российскую Федерацию, где так называемому Международному уголовному суду в Гааге отведена центральная роль по дискредитации и преследованию высшего политического и военного руководства страны
«Юридическая война – часть этих усилий. В рамках усилий на юридическом фронте так называемый Международный уголовный суд в Гааге – один из важных элементов. Ну прежде всего потому, что ему отведена роль в преследовании высшего руководства Российской Федерации. Вы знаете прекрасно, что выданы ордера на арест нашего Президента Владимира Владимировича Путина, уполномоченного по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой и ряда других военных начальников», – Посол по особым поручениям Министерства иностранный дел Российской Федерации; специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев.

В публичном пространстве намеренно замалчивается факт полного отклонения международными судебными инстанциями выдвинутых против России претензий.

«История с тем, что все претензии были отвергнуты, остается где-то за скобками и совершенно неизвестна публике. И дальше, на мой взгляд, еще очень важный момент: те государства или то государство, которое подавало этот иск, продолжают настаивать на тех же самых обвинениях, которые были отвергнуты судом», – заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организация Объединенных Наций (ООН) Мария Заболоцкая.

Феномен юридической войны представляет собой сложнейший вызов для международно-правовой практики из-за крайней трудности сбора доказательной базы.

«Тот факт, что что-то является войной, юридической войной, с чем на самом деле очень трудно обращаться и доказать что-либо тоже непросто. Несколько лет тому назад, когда мы по существу стали рассматривать это дело, действительно оказалось очень трудно показать, были или не были какие-то нарушения», – сказал доцент, заведующий кафедрой международного права юридического факультета Университета Кадир Хас (Стамбул); Санкт-Петербургского государственного университета Альфредо Кросато Нейманн.

Решения

Многолетняя практика рассмотрения в Международном Суде ООН консолидированных исков Украины против России – по конвенциям о ликвидации расовой дискриминации, борьбе с финансированием терроризма и предупреждении геноцида – наглядно демонстрирует контрпродуктивность и полную необоснованность подобных межгосударственных претензий.

«Мы, безусловно, рассматриваем, что истекшие годы рассмотрения наших дел в рамках Международного Суда ООН, в частности, исков Украины против России по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма, это одно дело, фактически два дела, объединенные в одно дело. Равным образом и иск в рамках конвенции о геноциде тоже упоминался. Это все те ключевые элементы, которые лишний раз показывают, насколько контрпродуктивны, насколько невероятно необоснованны бывают такие дела и насколько эффективно наша юридическая команда может противостоять таким необоснованным искам», – сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации; представитель Российской Федерации по делам в Международном Суде Организации Объединенных Наций (ООН) Геннадий Кузьмин.

Принятое в прошлом году политизированное решение Совета ИКАО о якобы ответственности России за катастрофу малазийского Боинга рейса MH17 повлекло за собой беспрецедентный правовой шаг: Россия впервые инициировала самостоятельное обращение в Международный суд ООН.

«В прошлом году Совет ИКАО, Международной организации гражданской авиации, вынес неправосудное политизированное решение о якобы ответственности России за катастрофу малазийского Боинга рейса MH17 в Донбассе 17 июля 2014 года. Мы воспользовались своим правом и обжаловали это решение в Международном суде ООН. Это стало первым инициативным обращением России в Международный суд. Решение Совета оспорено по девяти основаниям – юридическим, фактологическим и процедурным», – сказал заместитель директора правового департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Константин Косоруков.

В условиях ангажированности и избирательного подхода узкопрофильных институтов, таких как ИКОМ, России необходимо переносить обсуждение ключевых вопросов на универсальные наднациональные площадки – в Генеральную Ассамблею ООН и Совет Безопасности ООН.

«Мы должны обращаться в различные структуры, например, не к ИКОМ, а к Организации Объединенных Наций, Генеральной Ассамблее, к СБ ООН. Мы видим, каким образом различные организации относятся к этому вопросу. Мы видим, каким образом трактуется позиция Ирана. На самом деле все это обсуждается и принимаются формальные решения», – сказал доцент кафедры международного права факультета права и политических наук Университета имени Хорезми Хади Азари.

Несмотря на затяжной характер международно-правового противостояния и очевидное диспропорциональное превосходство противника в ресурсах, списывать международное право со счетов преждевременно.

«Конечно, борьба нам предстоит очень долгая и трудная. Потому что ресурсы, которые на это дело выделены и осваиваются с той стороны, несопоставимы с нашими. Тем не менее, как Дмитрий Анатольевич Медведев вчера сказал: не везде все ужасно плохо. Есть какие-то светлые точки. Международное право еще не совсем умерло. Есть возможности побороться», – сказал посол по особым поручениям Министерства иностранный дел Российской Федерации; специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев.

Отказ от участия в международных судебных процессах является критической стратегической ошибкой, ведущей к потере правовой инициативы и фактическому признанию превосходства оппонентов.

«Если вы отказываетесь появляться в суде, то это означает, что вы, в принципе, теряете юридическую силу. С другой стороны, вы даете другой стороне монополию, поэтому всегда нужно иметь контроль над нарративом. Если вы не появляетесь, вы отдаете действительно все аргументы своим оппонентам. Это очень рискованно», – сказал директор LexOceana Лестер Антонио Ортега Лемус.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!