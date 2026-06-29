Глобальное правосознание искажено колониальным наследием, которое приводит к предвзятому отношению к незападным юридическим традициям. Репарации за колониальную эксплуатацию могут стать новым инструментом восстановительного правосудия, а суверенитет требует защиты национальных интересов и равных преимуществ для местного населения. Необходимость консолидации государств для противодействия санкционному давлению и разработки цивилизованных механизмов защиты суверенитета становится все более актуальной. К этому мнению пришли участники сессии «Правовые аспекты противодействия неоколониализму» на Петербургском международном юридическом форуме – 2026.

Ключевые выводы

Конвергенция различных правовых традиций снижает актуальность их разделения, смещая ключевой акцент на внутренние ценности общества и реальное наполнение правовых институтов социальными стандартами.

«Деление на разные традиции отчасти уже неактуально из-за их очевидной конвергенции. Важнее то, что стоит за правовыми институтами – ценности и реальное наполнение социальными стандартами и представлениями о должном, которые существуют в конкретном обществе», — отметил декан юридического факультета, заведующий кафедрой конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.

Признание рабства преступлением против человечества на международном уровне формирует новый юридический язык восстановительного правосудия через механизм репараций.

«Важное развитие сейчас происходит в Африке, в Гане. В марте 2026 года, еще до резолюции ООН, рабство было названо преступлением против человечества. Сейчас используется новый язык восстановительного правосудия через репарации и теперь это входит в международное право», – сказал сопредседатель, специальный докладчик Международной конференции азиатских политических партий Мушахид Хуссейн Сайед.

Принцип государственного суверенитета требует направления природных ресурсов на цели национального развития и обеспечения равных преимуществ для местного населения.

«Принцип суверенитета говорит о том, что ресурсы и их использование связаны с национальным развитием страны. Мы должны предоставлять одинаковые преимущества местному населению, а не позволять международным корпорациям обогащаться за счет этих природных ресурсов», — отметил генеральный секретарь Национальной ассоциации юристов-демократов (NADEL) Зинседиле Тия.

Масштабные человеческие жертвы вследствие применения односторонних ограничений обуславливают необходимость консолидации государств для принятия новой резолюции ООН по борьбе с санкционным давлением.

«ООН предоставляет данные: 28 миллионов людей погибло из-за односторонних санкций. Поэтому Венесуэла предлагает всем вместе работать для того, чтобы ООН издала новую резолюцию для борьбы с любыми односторонними санкциями», – сказал заместитель председателя по международным делам Единой социалистической партии Венесуэлы; глава фракции «Большой патриотический полюс» Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Таня Валентина Диас Гонсалес.

Международные институты и неоколониальные практики выступают согласованными инструментами обеспечения глобального западного доминирования.

«Все прекрасно укладывается в одну картину, если посмотреть на Международный уголовный суд как на инструмент западного доминирования в мире. Я считаю, что колониализм и неоколониализм – один из элементов этого господства», – уточнил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации; специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев.

Проблемы

Действующий механизм финансирования Международного уголовного суда за счет добровольных взносов нарушает принципы беспристрастности, поскольку государства-доноры обходят установленные запреты и целевым образом направляют ресурсы на расследование конкретных дел.

«Большая часть операционных расходов МУС покрывается из добровольных взносов. Несмотря на предохранители в правилах финансирования, запрещающие целевые взносы и требующие обезличивания средств, на практике эта процедура не выдерживается. При поступлении натуральных взносов – например, бригады следователей – предоставляющее ее государство прямо указывает, какие именно преступления они будут расследовать», – сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации; специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев.

Колониальное наследие искажает глобальное правосознание, ошибочно приравнивая к истинному праву только западные юридические традиции и предвзято относясь к регулятивным системам других культур как к неполноценной экзотике.

«Это яркое наследие колониализма, которое отождествляет право на земном шаре только с двумя западными традициями. Все остальные регулятивные системы, существующие в других обществах и культурных контекстах, воспринимаются как нечто экзотическое – похожее на право, но не до конца», – отметил декан юридического факультета, заведующий кафедрой конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.

Главной причиной затянувшегося неоколониального положения стран Африки, Латинской Америки, Азии и арабского мира остается выстроенная глобальная система, нацеленная на непрекращающуюся эксплуатацию их природных ресурсов.

«Мы в Африке переживаем неоколониальную ситуацию. Какова причина? Целью порабощения были ресурсы. И когда я говорю «Африка», я имею в виду и Латинскую Америку, и Азию, и арабские страны – они тоже подверглись колонизации. Неоколониализм – это та же система, цель которой заключается в продолжении эксплуатации ресурсов», – сказал адвокат, член обществ адвокатов Йоханнесбурга Полокване и Бишо Ганди Бадела.

Крупные корпорации используют дисбаланс финансовых и правовых ресурсов для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и навязывания кабальных соглашений, подрывающих национальную автономию.

«Корпорации часто используют финансовые и правовые ресурсы, чтобы вмешиваться в дела стран, подавлять критику и реализовывать свою политику. В Африке это приводило к заключению договоров, выгодных только одной стороне и использованию юридических инструментов, подрывавших автономию независимых государств», –отметил генеральный секретарь Национальной ассоциации юристов-демократов (NADEL) Зинседиле Тия.

Системное преднамеренное искажение истории и современного образования скрывает факты многовековой эксплуатации и угнетения чернокожего населения, лишая пострадавшие общества их истинного исторического наследия.

«История чернокожих народов была преднамеренно переписана и искажена ради их угнетения. Образование и сейчас продолжается в том же ключе: весь путь этих стран показан неправильно, а факты их жестокой эксплуатации и притеснений замалчиваются», – добавил генеральный секретарь Глобального Центра черной истории, наследия и образования (GBHHEC) Цегайе Чама Дидана.

Решения

Создание региональных альтернатив международным судебным институтам, таких как расширение уголовно-правовой юрисдикции Африканского суда через подписание протокола Малабо, позволяет государствам формировать независимые механизмы правосудия.

«Наши африканские коллеги уже предложили проект региональной альтернативы Международному уголовному суду. Был разработан международный договор, расширяющий юрисдикцию Африканского суда по правам человека и народов на уголовную сферу – так называемый протокол Малабо. В 2014 году его подписали почти два десятка государств, а Ангола уже ратифицировала», – сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации; специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев.

Разработка цивилизованных механизмов защиты суверенитета требует привлечения постоянных экспертных комитетов и междисциплинарных международных групп для детального научного анализа экономических, правовых и технических аспектов независимости наций.

«Движение за свободу наций имеет постоянный комитет. Его цель заключается в том, чтобы с помощью наших международных экспертных групп детально и цивилизованно разложить все по полочкам, учитывая современные достижения науки во всех отраслях: экономике, праве и технических дисциплинах», – сказал заместитель председателя Комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом партии «Единая Россия» Андрей Климов.

Включение обязательств по выплате репараций непосредственно в мирные соглашения выступает эффективным инструментом противодействия агрессии и стимулирования последующего экономического развития пострадавших государств.

«Иран и Пакистан сыграли большую роль в сближении США и Ирана. Мы поддержали Иран в том, что нужно противостоять агрессии и запрашивать репарации. Сейчас они действительно будут выплачены, что сослужит добрую службу экономическому развитию: впервые в современном конфликте за последние 50 лет репарации включены в договор», – отметил сопредседатель, специальный докладчик Международной конференции азиатских политических партий Мушахид Хуссейн Сайед.

Освобождение от колониального влияния требует коренной трансформации формулировок юридических правил и пересмотра формальных правовых институтов в пользу деколонизации права.

«История – это ресурс, который может вводить в заблуждение, ведь у каждого свой нарратив. Поскольку я выступаю на юридическом форуме, мой вопрос заключается в следующем: как мы можем изменить формулировку юридических правил? В каких формальностях и документах мы можем это зафиксировать? Какие именно правовые институты способны помочь с деколонизацией права, чтобы освободиться от влияния колониальных стран?», – партнер ElAttar Law firm; член Египетской ассоциации юристов Мохамед Хассанейн.

Обеспечение правового суверенитета требует категорического отказа от признания экстерриториальных иностранных юрисдикций и формирования многополярного межконтинентального фронта для разоблачения и демонтажа основ односторонних санкций.

«Мы предлагаем конкретные цели: категорически не признавать любые иностранные суды или юрисдикции, пытающиеся применять экстерриториальное законодательство. Второе: создавать многополярный юридический фронт и межконтинентальный наблюдательный механизм, который будет разоблачать и демонтировать правовые основы односторонних принудительных мер», – отметил заместитель председателя по международным делам Единой социалистической партии Венесуэлы; глава фракции «Большой патриотический полюс» Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Таня Валентина Диас Гонсалес.