Спорт на ПМЭФ-2026: международное сотрудничество и спортивный кластер

Спорт стал значимой частью гуманитарной и деловой архитектурой Петербургского международного экономического форума. В этом году Министерство спорта России, Олимпийский комитет России и Фонд Росконгресс усилили тему международного сотрудничества в программе форума.

«Сегодня мировой спорт также находится на перепутье, как и геополитика. Спорт становится как поводом, так и инструментом диалога. В последние годы в олимпийском движении царила несправедливость, но лед тронулся. Российские спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования и делают это весьма успешно. Как ускорить этот процесс – предметно обсудили на ПМЭФ. Этот важный диалог будет продолжен в Красноярске на форуме «Россия — спортивная держава», презентация которого прошла на ПМЭФ», — сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По приглашению министра спорта Михаила Дегтярева Петербургский международный экономический форум посетил президент Всемирной ассоциации этноспорта Билал Неджмеддин Эрдоган.

В сессии «Будущее олимпийского движения: вызовы и перспективы» также приняли участие президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич, президент Олимпийского комитета Филиппин Абрахам Толентино, первый вице-президент Олимпийского комитета Таджикистана Дильшод Назаров, министр спорта Республики Руанда Нелли Муказайире, министр молодежи и спорта Гвинейской Республики Селлу Бальде и министр по делам молодежи и спорта республики Сейшельские Острова Калси Белль.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подвел итоги работы спортивной программы Петербургского международного экономического форума. Он отметил высокий уровень организации и широкое международное представительство, а также хорошие результаты работы павильона «Дом спорта».

«Петербургский международный экономический форум в очередной раз подтвердил статус одной из ведущих площадок для открытого диалога на разные темы, включая, спорт. В этом году в его работе приняли участие сотни высокопоставленных представителей российского и международного спортивного сообщества: главы и представители руководства спортивных ведомств, олимпийских комитетов, международных и российских спортивных федераций, спортивные спонсоры, олимпийские чемпионы и другие. Отдельно отмечу высокий уровень подготовки «Росконгрессом» деловой программы, что позволило раскрыть разные аспекты работы спортивной отрасли. Две главные тематические сессии были посвящены будущему международного олимпийского движения и подготовке к Олимпийским играм 2028 года. Мы обсудили вопросы программу МОК Fit for the future, возвращение российского спорта на международную арену, а также реализацию комплексной программы подготовки наших спортсменов к Играм в Лос-Анджелесе. Эти темы напрямую связаны с будущим мирового спорта и интересами российских атлетов», — рассказал Михаил Дегтярев.

На стенде Министерства спорта Российской Федерации был дан торжественный старт пригласительной кампании форума «Россия — спортивная держава», в мероприятии приняли участие: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко; Министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев; председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Впервые на главной площадке ПМЭФ был сформирован спортивный кластер, куда вошли стенды Министерства спорта («Дом спорта»), форума «Россия — спортивная держава», Фонбет – Континентальной хоккейной лиги, Всероссийской федерации легкой атлетики и Сурдлимпийского комитета России. В дни проведения ПМЭФ в павильоне «Дом спорта» состоялось 44 деловых мероприятия.

«Минспорт, Олимпийский комитет России и Российский спортивный фонд впервые были представлены на форуме не просто стендом, а целым павильоном, который посетили члены Правительства России, главы международных делегаций, губернаторы, предприниматели, главы спортивных федераций, олимпийские чемпионы. За три дня работы мы провели 18 сессий, приняли 10 зарубежных делегаций, организовали в общей сложности 44 мероприятия, включая подписания соглашений и презентации проектов», — подчеркнул министр спорта.

По приглашению главы Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова стенд ВФЛА посетил президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и Международного фонда Олимпафрика Мустафа Берраф, который ранее выступал за возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

Ключевым событием спортивной программы ПМЭФ стала международная многодневная велогонка «Золото Ладоги». Лучшим молодым гонщиком веломногодневки второй год подряд стал казахстанец Альмир Валиев из команды ЦОП «Астана».

В торжественной церемонии открытия гала-матча Кубок Росконгресс по баскетболу принял участие глава Олимпийского комитета Сербии, двукратный чемпион мира по баскетболу, олимпийский призер Деян Томашевич. Зарубежные участники форума участвовали в турнирах по паделу, гольфу и забеге «Борись и побеждай».

Программа Спортивных игр ПМЭФ-2026 объединила более 20 мероприятий по 16 видам спорта.

Партнерами Спортивных игр ПМЭФ стали СберСтрахование, Фонбет, футбольный клуб «Динамо» (Москва), deppa, хоккейный клуб СКА.