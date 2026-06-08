Подведены итоги работы XXIX Петербургского международного экономического форума

6 июня 2026 года завершил свою работу XXIX Петербургский международный экономический форум — крупнейшая деловая площадка для демонстрации международных экономических связей и новых торгово-инвестиционных проектов России.

За неполные тридцать лет ПМЭФ стал событием глобального уровня, задающим тон всей экономической повестке страны: здесь представляют свое видение мирового порядка, развивают политические связи с зарубежными странами, совершают крупнейшие сделки и подписывают важнейшие контракты.

Глобальный статус форума подтверждается его географией и широчайшим представительством - в этом году Форум посетило свыше 24500 участников из 142 стран, и его практической направленностью, здесь принимаются конкретные решения, запускаются инновационные масштабные проекты, подписываются инвестиционные соглашения.

По отзывам зарубежных гостей, они приезжают на Форум «в поисках широких возможностей, выгодных инвестиций, надежных контактов».

Одна из наиболее многочисленных делегаций прибыла из Саудовской Аравии, имеющей в этом году статус страны-гостя. Делегацию королевства возглавил Министр энергетики Саудовской Аравии, Его Королевское Высочество принц Абдулазиз бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд. В составе делегации — около 200 представителей ключевых министерств, банков и нефтяной корпорации Saudi Aramco.

Многочисленные делегации прибыли из Китая (порядка 200), Саудовской Аравии (более 180), Танзании (порядка 170), Узбекистана (более 150), ОАЭ (более 120), Казахстана (более 90).

Впервые за несколько лет официально на форум прибыли делегаты из Великобритании и Евросоюза, в том числе из Германии, Австрии, Франции. Впервые за последнее десятилетие Форум посетила официальная делегация США во главе с председателем Комиссии по изящным искусствам Родни Куком.

На традиционно высоком уровне были представлены страны СНГ и дружественные государства: Бразилия, Вьетнам, Египет, Йемен, Камерун, Китай, Куба, ОАЭ, Сенегал.

Среди высокопоставленных официальных лиц участие приняли: Президент Объединенной Республики Танзания Самия Сулуху Хассан; Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеёв; Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн; Вице-президент Мьянмы Нью Со; Первый заместитель председателя Кабинета министров Киргизской Республики Данияр Амангельдиев; Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев; Президент Республики Абхазия Бадра Гунба; Вице-премьер Республики Абхазия Джансух Нанба; Вице-премьер Республики Абхазия Тарас Хагба; Заместитель председателя Совета министров Боснии и Герцеговины, Министр внешней торговли и экономических отношений Сташа Кошарац; Вице-президент по планированию, Министр народной власти по планированию Венесуэлы Рикардо Хосе Менендес Прието; Первый заместитель премьер-министра Вьетнама Зя Тук Фам; Министр-координатор инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойно; Заместитель премьер-министра, Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага.

В работе форума приняли участие около 130 высокопоставленных иностранных официальных лиц: вице-премьеры, иностранные министры, генеральные прокуроры, руководители международных организаций и объединений, главы дипломатических представительств, главы иностранных городов и регионов.

С российской стороны в работе форума приняли участие: 40 высокопоставленных официальных лиц, 28 руководителей федеральных служб и агентств и 78 глав субъектов Российской Федерации.

По итогам работы деловой программы ПМЭФ участие приняли более 9200 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 4300 компаний.

При этом количество первых лиц на площадке составило более 2800.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Главная тема форума «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему» нашла свое отражение в выступлениях участников пленарного заседания.

С основным докладом выступил Президент России Владимир Путин, в котором он изложил экономические приоритеты России и заявил, что Россия продолжит укреплять свой суверенитет и расширять круг партнеров.

«Не будет преувеличением сказать, что гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты. В напряженных, непростых условиях Россия продолжает укреплять свой суверенитет, не замыкаясь, а напротив, расширяя круг партнеров. Да, сейчас экономическая динамика сдержанная, наверное, мы еще об этом поговорим. Здесь напомню о поставленной задаче перед Правительством: уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики», — отметил Президент России.

Глава государства также подчеркнул: «Россия занимает высокие позиции в темпах внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, решений в финансовой сфере, в области городских сервисов, здравоохранения и образования. Они улучшают качество жизни людей и в России, и в десятках стран мира, где успешно конкурируют с зарубежными аналогами».

В своем выступлении Президент России затронул тему способности России противостоять давлению, сделал акцент на усилении роли стран БРИКС в мировой экономике: «Так, если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние 5 лет, то почти половину его ежегодного прироста, 49%, обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой «большой семерки» оценивается в 18%. В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля «большой семерки» — менее 29. По этому показателю БРИКС обогнал «семерку» еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается».

Президент России высоко оценил работу форума как уникальной площадки для свободного диалога: «Уникальность, привлекательность, Петербургского форума как раз и заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют предпринимателей, целые отрасли и даже целые государства. Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход --слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки – и есть гармоничный путь развития, возможность дать ответ на те серьезные вызовы, с которыми столкнулся современный мир».

Свои доклады представили иностранные гости: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Объединенной Республики Танзании Самия Сулуху Хассан, Заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловая программа ПМЭФ-2026 была сосредоточена на изменении глобальной экономики под влиянием технологий, перехода к устойчивому развитию и появления новых финансовых моделей. В основе программы — пять треков, каждый из которых охватывает отдельное направление экономической повестки.

Общее количество проведенных мероприятий в рамках основной деловой программы и на отраслевых и территориальных площадках — более 370.

В этом году в работе сессий, круглых столов, бизнес-диалогов, TED Talks приняли участие свыше 2 тыс. докладчиков, экспертов и модераторов, среди которых представители власти, бизнеса, общественных и международных организаций.

Дискуссии первого блока «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством» открылись макроэкономической сессией «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». В центре внимания экспертов были контуры новой модели экономического роста России, структурные изменения, вопросы производительности труда, взаимосвязь бюджетной и денежно-кредитной политики и другие темы.

Они отметили, что отечественному бизнесу необходимо переходить к агрессивной атакующей стратегии на рынках третьих стран.

Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин заявил: «Сегодня сила любой страны определяется прежде всего ее суверенитетом, способностью самой страны принимать решения и ни от кого не зависеть. Начинают формироваться целые платформы суверенного развития и задача нашей страны быть в числе лидеров по внедрению таких решений, в том числе и в дружественных странах. Но одного суверенитета мало, если за ним не стоит настоящая эффективность. Нельзя называть себя по-настоящему независимыми, если у других всё выходит быстрее и дешевле. Поэтому наша главная задача состоит в том, чтобы укреплять экономику и технологии страны максимальными темпами и быстро внедрять передовые разработки.

Санкции против России и других страны на самом деле говорят о слабости, а не о силе, тех, кто их вводит. Так ведут себя те, кто теряет позиции и пытается удержать прежнее лидерство. Но удержать его так не получится. Мировая экономика сейчас сильно меняется, и центры роста смещаются туда, где живет все больше людей и быстрее развивается производство. Доля стран БРИКС в мировой торговле уже близка к четверти, и их роль продолжает расти. Бизнес идет туда, где есть спрос и движение вперед. Россия делает ставку именно на эти быстрорастущие рынки и выстраивает с партнерами новые, более короткие и выгодные торговые пути.

Опорой этого роста станут технологии, которые сейчас выходят на первый план: искусственный интеллект, беспилотные и автономные комплексы, цифровые платформы. От них во многом будет зависеть, какое место страна займёт в мировой экономике. Без своих собственных технологий настоящего суверенитета не бывает. У России есть все, чтобы стать одним из лидеров в области искусственного интеллекта, и работа над этими направлениями уже идет. Нам важно строить своё, а не оставаться на обочине чужого цифрового мира.

Добиться лидерства в технологиях в одиночку невозможно. Это общая работа бизнеса, власти и общества, где каждый отвечает за свой участок. При этом сами технологии для нас не цель, а лишь средство. В центре всего, что мы делаем, должен стоять человек, его настоящие нужды и потребности. Ведь сила любой страны прежде всего в ее людях. Поэтому наша общая цель сделать так, чтобы успехи в технологиях делали жизнь россиян лучше».

В ходе дискуссий первого трека эксперты констатировали, что международное сотрудничество остается безальтернативным инструментом управления глобальными вызовами — от водных и энергетических ресурсов до финансовых рынков и институтов безопасности. Эксперты отметили, что мировая экономика 2026 года находится в точке структурного перелома: геополитические шоки, финансовая фрагментация и конкуренция за критические ресурсы разрушают прежнюю архитектуру международных отношений быстрее, чем формируется новая.

Страны Глобального Юга и БРИКС теперь самостоятельно определяют условия торговли, инвестиций и технологического партнерства. Те государства, которые инвестируют в технологический суверенитет, диверсификацию маршрутов и альтернативные финансовые механизмы уже сейчас, получают стратегическое преимущество в горизонте 10-15 лет.

Страны глобального большинства ускоряют формирование независимой инфраструктуры расчетов, арбитража и торговли. Участники зафиксировали: многополярность уже является фактом, тогда как многосторонность остается выбором, требующим политической воли.

Ключевые выводы трека «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством»: геополитика превратилась в экономическую переменную (закрытие Ормузского пролива, санкции и заморозка резервов показали, что доступ к ресурсам и рынкам определяется уже не наличием денег, а политическими решениями); критические ресурсы и продовольствие становятся инструментами влияния (концентрация добычи критических минералов и зависимость Африки от импорта удобрений и продовольствия формируют новые точки уязвимости; признание удобрений гуманитарным продуктом и участие в цепочках добавленной стоимости названы стратегическими приоритетами); альтернативные финансовые и торговые контуры приобретают реальное измерение (переход России и Беларуси на 99,1% расчетов в нацвалютах, расширение сети соглашений о свободной торговле ЕАЭС и обсуждение зерновой биржи БРИКС свидетельствуют о том, что дедолларизация перешла из декларативной фазы в практическую); технологическое партнерство заменяет традиционный экспорт (страны Глобального Юга просят не поставки продуктов, а трансфера технологий и совместного создания активов; Россия выстраивает экспорт технологического суверенитета как стека решений, опираясь на рынки БРИКС+ с долей более 37% мирового ВВП).

В ходе дискуссий трека «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста» спикеры обратили внимание на то, что структурные изменения российской экономики требуют одновременного продвижения по трем направлениям: построения суверенной системы стратегического планирования, преодоления демографического сжатия и достижения технологического лидерства в критических отраслях.

Российская экономика находится на переходном этапе. Необходимыми условиями возвращения на траекторию устойчивого роста признаны: рост производительности труда, новый инвестиционный цикл и предсказуемая регуляторика.

Ключевые выводы трека «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста»: исчерпанность прежней модели роста (рост за счет импортозамещения и максимального вовлечения трудовых ресурсов себя исчерпал; новая модель требует опоры на производительность труда, цифровизацию и частную инициативу при сохранении финансовой стабильности); напряженность региональных бюджетов как системный риск (консолидированный дефицит региональных бюджетов достиг 1,5 трлн рублей, коммерческий долг вырос почти в 2,5 раза); предсказуемость как главное условие инвестиций (бизнес называет регуляторную предсказуемость приоритетнее новых льгот); длинный капитал как инструмент структурных изменений.

Социальная повестка форума (третий блок «Социальная сфера в эпоху новых технологий») охватила широкий круг взаимосвязанных тем: корпоративную демографическую политику, финансовую грамотность населения, дефицит инженерных кадров, качество образования и защиту детства. В ходе сессий этого блока был сформулирован единый вывод: демографические, образовательные и социальные вызовы являются прямыми экономическими ограничителями и требуют системного партнерства государства, бизнеса, университетов и семьи. Измеримые положительные сдвиги уже фиксируются: в 18 регионах вырос суммарный коэффициент рождаемости, растет число сдающих ЕГЭ по физике, индекс финансовой вовлеченности достиг 55 пунктов. Вместе с тем масштаб накопленных дисбалансов требует ускорения и тиражирования доказавших эффективность инструментов.

Ключевые выводы трека «Социальная сфера в эпоху новых технологий»: демография как экономический фактор (дефицит кадров достигает 3 млн человек по экспертным оценкам); инженерное образование и кадровый суверенитет (дефицит инженеров в ближайшие 7 лет составит не менее 560 тыс. специалистов); финансовая грамотность и длинные деньги; партнерство бизнеса и государства в защите детства.

Участники трека «Среда для жизни: новые технологии — новое качество» рассматривали здравоохранение, городскую среду, культурное наследие и рекламные коммуникации как единую экосистему, в которой технологический прогресс переходит от декларации к измеримым результатам. Ключевым тезисом блока стало утверждение: инвестиции в здоровье, пространство и культуру обеспечивают экономическую отдачу, поддающуюся точному расчету.

Участники зафиксировали, что технологические и градостроительные решения оказывают прямое воздействие на демографию, здоровье нации и экономический потенциал страны. Общим выводом блока стало признание того, что разрозненные меры (в сфере ИИ, питания, жилья или городского развития) не обеспечивают долгосрочного демографического и экономического эффекта. Устойчивые результаты достигаются только при комплексном подходе.

Ключевые выводы трека «Среда для жизни: новые технологии — новое качество»: ИИ меняет медицину уже сегодня; малоэтажное жилье нужно рассматривать как демографический инструмент (семьи в индивидуальных домах в среднем на 30% многодетнее семей в квартирах); здоровое питание требует системного подхода; малые города нуждаются в новой правовой рамке.

Технологическая повестка Форума (сессии блока «Технологии, определяющие будущее») сформировалась вокруг трех взаимосвязанных вызовов: стремительного роста энергопотребления, обусловленного распространением искусственного интеллекта, необходимости обеспечить цифровой суверенитет в условиях нарастающих киберугроз и перехода от декларативного технологического форсайта к системной сборке конкурентных преимуществ.

Участники сессий данного блока — представители федеральных органов власти, крупнейших корпораций, университетов и международных организаций — констатировали: технологическое лидерство требует не отдельных инвестиций в точечные направления, а синхронизации инфраструктуры, регуляторики, кадров и спроса. Спикеры отметили ключевой факт: технологическая смена парадигмы уже произошла, и Россия входит в число примерно десяти стран, обладающих суверенными моделями ИИ. Вместе с тем по абсолютным показателям патентной активности и вычислительным мощностям страна существенно уступает Китаю и США, что требует системной реакции государства и бизнеса.

Ключевые выводы трека «Технологии, определяющие будущее»: ИИ меняет энергетический баланс (рост энергопотребления дата-центров составляет 15% в год. К 2030 году потребность России в мощностях для ИИ инфраструктуры вырастет с 1,8 ГВт до 4,3 ГВт, что потребует инвестиций около 10 трлн рублей и системных регуляторных изменений); технологическая сборка вместо финансирования науки ради науки (участники зафиксировали отставание в корпоративных инновациях и сформулировали запрос на синхронизацию корпоративного спроса, университетской науки и институтов развития); кибербезопасность — угроза растет быстрее защиты (ущерб от кибермошенничества составил 195 млрд рублей при возврате средств около 1%); здоровье и меганаука: инфраструктура, а не расходы (снижение смертности трудоспособного населения на 10% дает прирост ВВП почти на 10% за 25 лет. Россия реализует крупнейшую программу мегаустановок и с 2026 года включает обследование в центрах медицины здорового долголетия в программу ОМС).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕК

В рамках форума прошла серия бизнес-диалогов России — двусторонних и многосторонних переговорных сессий с участием представителей более 30 государств по всем глобальным направлениям. Участники зафиксировали устойчивый рост товарооборота по большинству векторов и констатировали переход от декларативных договоренностей к практическим проектам. Общей повесткой стали развитие независимых платежных механизмов, промышленная кооперация и транспортная связанность. Центральной темой диалогов стало восстановление и переформатирование цепочек взаимодействия в условиях трансформации глобальной экономической архитектуры.

Как отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков: «Тектонические изменения в мире будут только углубляться. Выиграет тот, кто умеет ждать и развиваться в любых условиях, защищать свой суверенитет и достигать поставленных целей. Задача Фонда Росконгресс – фиксировать и анализировать эти изменения, а также создавать условия для обсуждения их теми, кто хочет и может менять мир вокруг, вести прагматичный диалог, прокладывать путь к стабильному будущему».

Азиатский вектор (ЕАЭС, АСЕАН, Индия, Таиланд): общими приоритетами для этого направления определены переговоры по соглашениям о зоне свободной торговли, развитие альтернативных платежных инструментов и наращивание несырьевого экспорта. Практическим результатом стали анонс Второго инвестиционного форума в Бангкоке (29-30 октября 2026 года), приглашение к саммиту Россия АСЕАН в Казани (17-18 июня 2026 года) и подписание соглашения РФПИ с Российско-Таиландским деловым советом.

Китай: российско-китайский товарооборот три года подряд превышает 200 млрд долларов. Участники зафиксировали переход от экстенсивной торговли к промышленной и технологической кооперации: ключевыми точками роста названы автомобилестроение, нефтехимия, новая энергетика и радиоэлектроника. Символом этого перехода служит Амурский газохимический комбинат (совместный проект Сибур-Синопек) мощностью 2,7 млн тонн полимеров в год, первая продукция которого запланирована на август 2026 года.

Ближний Восток и Африка: дискуссии по направлениям Саудовской Аравии, ОАЭ, арабского мира и Африки объединила общая повестка формирования новой полицентричной архитектуры взаимодействия. Ключевым финансовым событием стало объявление о завершении первого рыночного размещения Сукука в России объемом 3,5 млрд рублей.

Западное направление: сессии по США, Германии и Латинской Америке объединила тема восстановления сотрудничества в условиях санкционного давления.

Ключевые выводы международного трека: спикеры международного трека зафиксировали переход российских внешнеэкономических связей от экстренной перестройки к системному выстраиванию новой архитектуры партнерств.

По ключевым направлениям — Китай, Индия, АСЕАН, арабский мир — зафиксирован устойчивый рост товарооборота, сопровождаемый переходом от сырьевой торговли к промышленной кооперации и технологическому сотрудничеству. Спикеры констатировали: промышленная кооперация приходит на смену сырьевой торговле, восстановление западных связей требует времени и доверия; формируется независимая финансовая инфраструктура (расчеты в нацвалютах охватывают до 98% прямых транзакций с Индией; соглашение ЕАЭС-ОАЭ о свободной торговле охватывает 98% взаимной торговли).

Ключевыми задачами на среднесрочную перспективу определены диверсификация торговой номенклатуры, снятие финансовых и логистических барьеров, а также подготовка квалифицированных кадров для внешнеэкономической деятельности.

На полях международного трека состоялись:

- Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20). Обсуждения на сессии «Новый курс глобального бизнеса: инвестиции, инновации и открытые рынки» коснулись эффективных шагов для преодоления вызовов и противоречий в глобальной экономике, сотрудничества государства и бизнеса в обеспечении устойчивого развития, а также целей и задач повышения эффективности системы международного многостороннего сотрудничества. В дискуссии участвовали представители стран БРИКС, Евразийского экономического союза и других государств.

- Деловой форум ШОС. В ходе выступлений на сессии «25 лет ШОС: новый этап развития торгово-экономического сотрудничества» было отмечено, что ШОС стала одним из ключевых форматов евразийского взаимодействия, а ее экономическая повестка приобретает все большее значение для России и стран-партнеров: порядка 400 млрд долларов внешнеторгового оборота приходится на страны ШОС. В повестке были обсуждены вопросы по подготовке к саммиту ШОС в Бишкеке.

- Сессия Делового совета БРИКС «Новые драйверы делового партнерства внутри БРИКС». Эксперты из России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР обсудили эффективные механизмы для развития объединения в целом и каждой страны в частности. Они отметили, что БРИКС+ становится глобальным драйвером развития экономик стран-участниц. Среди основных вызовов для торговли в рамках БРИКС были названы: необходимость выстраивания безопасной платежной инфраструктуры и валютные риски.

СОГЛАШЕНИЯ

По итогам работы Форума было подписано 1127 соглашения на общую сумму 6 трлн 760 млрд 542 млн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Наиболее крупные из них:

- АО «ДОМ.РФ» и ПАО «Сбербанк России» подписали Меморандум о секьюритизации портфеля ипотечных кредитов банка на сумму до 3 трлн рублей на платформе ДОМ.РФ до конца 2030 года;

- ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО) подписали меморандум о намерении заключить договор синдицированного кредита на сумму до 260,5 млрд рублей сроком до 12 лет для финансирования инвестиционных проектов энергохолдинга на Дальнем Востоке;

- Республика Татарстан, ГК «ТОЧНО» и АО «Банк ДОМ.РФ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству жилого района «Кадерле» в Казани на 250 млрд рублей (на 27,5 тыс. жителей, крупнейшего в портфеле девелопера);

- ПАО «Альфа Банк» и ПАО «Дом.РФ» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере синдицированного кредитования и совместного финансирования проектов жилищного строительства и инфраструктуры на 200 млрд рублей;

- ПАО «Сбербанк» и ООО «Город-спутник «Южный»» подписали соглашение о намерениях по развитию стратегического сотрудничества при реализации проекта города-спутника «Южный» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на 192 млрд рублей;

- SkyGroup Development подписала стратегическое соглашение со Сбербанком и три меморандума о сотрудничестве с Советом министров Республики Крым на общий инвестиционный портфель свыше 143 млрд рублей по созданию новых гостиничных, санаторно-курортных и туристических комплексов по всему Крыму — от западного до восточного побережья — с общим номерным фондом свыше 15 тыс.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

На форуме были представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который АСИ ежегодно формирует совместно с ведущими деловыми объединениями предпринимателей. Регионы оценивались по 127 показателям.

Первое место разделили Москва и Республика Татарстан. Вторую строчку заняли Нижегородская и Московская области. На третьем месте расположились Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Отраслевые и тематические мероприятия, посвященные международной кооперации МСП и Лекарственной безопасности, посетили более 2500 представителей из 37 стран, включая Россию.

Форум МСП

В работе Форума МСП приняли участие представители профильных министерств, отраслевых ведомств и бизнес-сообщества. Главная тема — «Креативный код экономики: новая формула роста МСП».

В центре повестки — акселерация МСП, цифровизация, внедрение искусственного интеллекта, коммерциализация инноваций, поддержка семейного бизнеса, развитие предпринимательских компетенций и выход МСП на новые рынки. На сессиях обсуждали вопросы адаптации малых и средних предприятий к изменениям рынка, выявление точек роста и обеспечение устойчивого развития бизнеса в нынешних условиях. Среди основных вызовов для предприятий МСП были названы: сжатие спроса на фоне роста издержек, конкуренция на рынке труда и высокая стоимость кредитных средств.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 Владимир Путин объявил о существенном послаблении для малого бизнеса. Он поручил Правительству и Госдуме подготовить поправки об отсрочке снижения порога выручки бизнеса для уплаты НДС и его фиксации на действующем уровне. «Предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Считаю, что это позитивно отразится на создании более справедливой, конкурентной деловой среды», — сказал глава государства.

Международный форум «Лекарственная безопасность»

В рамках форума состоялось 17 мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития фармацевтической отрасли, внедрению инноваций, защите интеллектуальной собственности, международному сотрудничеству по вопросам лекарственного обеспечения и развития науки. Эксперты отметили, что национальная лекарственная безопасность складывается из успешной работы по трем ключевым направлениям: обеспечение граждан качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, лекарственный суверенитет и научно-технологическое лидерство.

В работе форума приняли участие более 1500 человек из 15 стран мира. В рамках пленарной сессии форума Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко была поддержана инициатива о разработке стратегического документа по лекарственной безопасности России.

Форум креативных индустрий

Форум креативных индустрий прошел 6 июня, в заключительный день работы ПМЭФ. В целом мероприятия ФКИ привлекли более 80 спикеров и свыше 1000 участников. Организатором мероприятия традиционно выступила социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум.

Главная тема Форума – «Контуры будущего: человек и ИИ в культуре сотворчества» — отражает глобальный тренд на цифровую трансформацию творческих профессий и формирование новой бизнес-модели, известной как «ИИномика».

Деловая программа ФКИ включала 15 профильных дискуссионных сессий. Более половины из них были посвящены теме развития креативных индустрий на стыке искусственного интеллекта. Эксперты, представители власти, технологических корпораций, медиахолдингов и творческого сообщества обсудили будущее кино, театра, геймдева, анимации и авторского права в эпоху генеративных сетей. Участники отметили, что доля креативных индустрий в экономике России превышает 4%. Это выше, чем в среднем по миру. В секторе заняты 5,5 миллионов человек.

Международный молодежный экономический форум «День будущего»

В мероприятии приняли участие более 7700 молодых людей всех регионов России: предпринимателей, специалистов, студентов из 365 вузов, представителей научных и общественных организаций, иностранных специалистов из зарубежных стран, приехавших на форум в рамках программы «Новое поколение».

Программа Молодежного дня охватила ключевые направления, определяющие развитие экономики, общества и технологий в ближайшие десятилетия: искусственный интеллект, технологическое лидерство, новые модели образования, молодежное предпринимательство и формирование кадров.

Отдельный трек программы был посвящен международному сотрудничеству и роли молодежи в формировании новой архитектуры глобального взаимодействия. Участники обсудили международное образование, молодежную дипломатию, экспортные компетенции, переговорные практики, совместные проекты со странами БРИКС, Ближнего Востока, Азии и Глобального Юга, а также развитие экономического партнерства между Россией и зарубежными государствами.

ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Традиционно на площадке Форума было организовано масштабное выставочное пространство, объединившее субъекты Российской Федерации, федеральные ведомства, общественные организации и отраслевые объединения. Свои экспозиции представили 27 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Республику Татарстан, Республику Башкортостан, Республику Дагестан, Краснодарский край, Красноярский край, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также объединенный стенд регионов Сибирского федерального округа.

Выставочная программа продемонстрировала широкий спектр проектов и инициатив — от развития промышленности, транспортной и туристической инфраструктуры до цифровизации, искусственного интеллекта, науки, образования и высокотехнологичных производств. На стендах были представлены инвестиционные проекты, инновационные разработки, перспективные решения в сфере медицины, робототехники, фотоники, беспилотных технологий и городской среды.

В выставке также приняли участие Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Ассоциация производителей вездеходной техники.

Экспозиционные пространства стали площадкой для презентации регионального и отраслевого потенциала, проведения деловых встреч, подписания соглашений и обсуждения перспективных направлений сотрудничества.

«НАУКА В ЛИЦАХ»

На площадке ПМЭФ открыла сезон пятая выставка «Наука в лицах». В экспозицию вошли портреты 32 российских ученых, чьи исследования и разработки были отмечены высокими наградами в области науки, а также участников встреч с Президентом Российской Федерации на Конгрессе молодых ученых, победителей конкурсов Российского научного фонда, сотрудников ведущих российских научных организаций и высокотехнологичных компаний: СИБУРа, Сбера, Росатома.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Здоровое общество

Пространство «Здоровое общество» в рамках ПМЭФ объединило насыщенную деловую программу и масштабную экспозицию передовых отечественных разработок в сфере медицины, биомедицинских технологий и здоровьесбережения. Площадка традиционно стала местом встречи представителей органов государственной власти, медицинского и научного сообщества, бизнеса, лидеров мнений и общественных организаций для обсуждения актуальных вопросов охраны здоровья граждан и повышения качества жизни населения.

За 4 дня работы Форума на площадке «Здоровое общество» состоялось 18 панельных дискуссий. Деловая программа пространства была выстроена вокруг приоритетных направлений в сфере охраны здоровья. В их основе – ключевые вызовы и возможности современного здравоохранения: от формирования человеческого капитала и перехода к превентивной медицине до укрепления семьи, технологического лидерства, реабилитации и устойчивого развития регионов. Состоялось 17 подписаний соглашений о сотрудничестве.

Впервые был представлен проект «Навигатор здоровья» Фонда «РК-медицина» — консьерж-сервис персонального медицинского сопровождения. Участники могли пройти экспресс-тестирование прямо на стенде проекта и получить индивидуальную консультацию врача-превентолога.

Павильон «Душа России»

«Душа России» — это многоформатная площадка для проведения социокультурных мероприятий и знаковый цивилизационный проект, демонстрирующий культурное наследие России в современном прочтении. Проект реализуется Фондом Инносоциум совместно с ПАО «Банк ПСБ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Павильон «Душа России» на ПМЭФ объединил свыше 50 работ современных авторов и российских брендов — от предметов интерьера, текстиля и посуды до арт-объектов, инклюзивных театров и региональных креативных кластеров. Экспозиция вызвала значительный интерес гостей и участников Форума. В частности, ее посетили заместитель Председателя Правительства России Александр Новак и Министр энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдельазиз Бен Сальман Аль Сауд.

Дискуссионная зона павильона стала центром притяжения для более чем 3000 участников и 200 спикеров. В рамках социального трека здесь прошли 13 сессий, посвященных инклюзии, развитию НКО, сохранению идентичности регионов и благотворительности.

Ярким событием площадки стало награждение победителей VIII Всероссийского студенческого конкурса социальных проектов «Инносоциум» в семи номинациях. Восьмой сезон конкурса установил абсолютный исторический рекорд по числу заявок: студенты из 396 учебных заведений, представляющих 83 региона России, направили на рассмотрение 1382 уникальных проекта.

Пространство национальных брендов

На Форуме была представлена тематическая площадка «Пространство национальных брендов» — совместный стенд Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив (АСИ) организованный в рамках проекта «Покупай российское!» — инициативы, направленной на поддержку и продвижение отечественных производителей и национальных брендов.

В этом году концепция стенда строилась вокруг темы качества жизни и технологичности. В экспозиции были представлены бренды и продукция участников конкурса «Знай наших», который Фонд Росконгресс и АСИ проводят при поддержке ВЭБ.РФ.

Среди них около 20 компаний — производители инновационных устройств для сна, технологичной одежды, продуктов и средств ухода за собой, функционального питания и товаров для здорового образа жизни.

Для участников ПМЭФ на стенде была представлена возможность ознакомиться с образцами продукции, пообщаться с производителями и обменяться опытом. Также на стенде работали зона технологического сна от бренда Deep, где можно было быстро перезагрузиться посреди насыщенной деловой программы.

Пространство народных художественных промыслов

Впервые на ПМЭФ открылось отдельное выставочное пространство, посвященное народным художественным промыслам. Стенд «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История» был создан Министерством промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной думы. Оператором проекта выступил Фонд Росконгресс.

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, на стенде были представлены лучшие образцы традиционного искусства и ремесел от более чем полутора десятков предприятий из различных регионов страны, входящих в перечень организаций народных художественных промыслов Минпромторга России.

Среди них — художественные мастерские Федоскино, Мстеры, Палеха, Жостово, Холуя и Хохломы, Великоустюгский завод «Северная чернь», Гусевской хрустальный завод, «Гжель» и другие. Посетители стенда могли не только оценить выдающееся качество их продукции, но и лично пообщаться с руководителями и представителями предприятий для налаживания дальнейшего сотрудничества.

Детская редакция Росконгресс

Детская редакция Росконгресс — это не только успешный медиапроект, но и уникальная платформа для диалога с будущими лидерами России. За время работы на ПМЭФ подростки 12-19 лет подготовили 20 студийных интервью и четыре репортажа с участием более 20 гостей из России и зарубежных стран. Героями материалов Детской редакции стали представители Администрации Президента и Правительства Российской Федерации, главы регионов, руководители ведущих компаний и учреждений культуры.

Территория инноваций

Территория инноваций Фонда Росконгресс подтвердила свой статус ведущей платформы, объединяющей крупнейшие корпорации, институты развития, инвестфонды и стартапы в эффективную экосистему для поддержки технологического предпринимательства в России.

Впервые на ПМЭФ были представлены сразу более десяти проектов, включенных в портфель Территории инноваций. Среди них - стартапы по разработке роботизированных платформ для сельского и городского хозяйства, автоматизации бизнес-процессов на основе RPA и GenA, производству быстровозводимых стальных конструкций и оборудования. Все они получили возможность продемонстрировать свои разработки и обсудить перспективы дальнейшего масштабирования.

Центральным событием Территории инноваций на ПМЭФ стал финал «Марафона инноваций», проведенного совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Московским инновационным кластером. Суть марафона заключалась в отборе лучших технологических решений под конкретные задачи крупного бизнеса. На конкурс было подано более 500 заявок из 46 регионов России, 86 технологических компаний презентовали свои решения потенциальным заказчикам.

Большой интерес гостей Форума, как и в прошлом году, вызвала кибербитва искусственных интеллектов Standoff, которая прошла на стенде компании Positive Technologies в рамках Территории инноваций. Посетители воочию увидели возможности ИИ в сфере кибербезопасности: один ИИ агент атаковал цифровые копии отраслей и компаний нефтегазовой отрасли, а другой анализировал ситуацию, определял уязвимые места атаки и старался предотвратить или свести к минимуму ее последствия. Также компания представила лабораторию Positive Labs с инновационными технологиями исследования защищенности различных устройств.

Roscongress Club

За три дня закрытый клуб для развития бизнеса, социального партнерства и реализации крупномасштабных проектов провел 80 встреч. Их посетили около 250 человек, в том числе 24 владельца эксклюзивных карт Roscongress Club, дающих широкий набор преференций как на площадках крупнейших форумов Фонда Росконгресс, так и за их пределами.

Также были проведены 12 мероприятий в формате деловых сессий, бизнес-завтраков и подписаний.

Гостиная губернаторов

2026 год стал знаковым для «Гостиной губернаторов»: площадка, созданная для деловых встреч и неформального общения глав субъектов Российской Федерации, отметила свое десятилетие на ПМЭФ.

За первые три дня работы форума здесь состоялось 112 деловых встреч. Были подписаны свыше 20 соглашений, ориентированных на развитие регионов, укрепление их инвестиционного, экономического и социального потенциала. Площадку посетили первые лица 34 субъектов России, руководители более десяти официальных иностранных делегаций, видные деятели науки, культуры и спорта.

«ВиноГрад»

Еще один юбилей на ПМЭФ отметила тематическая площадка «ВиноГрад», посвященная виноградарству и виноделию: в 2026 году ей исполнилось пять лет. Более 40 ведущих винодельческих предприятий представили лучшие образцы своей продукции. Также здесь состоялись девять мероприятий, включая мастер-классы от таких лидеров отрасли, как «Абрау-Дюрсо», Alma Valley, «Золотая Балка», Olympic Winery, «Дербент Вино», «Ведерниковъ» и Simple. Прошло празднование Всемирного дня выставок при поддержке Национального конгресс-бюро и Всероссийского союза выставок и ярмарок.

Гостиная партнеров Росконгресс

На территории Гостиной партнеров Росконгресс было организовано девять встреч с участием глав регионов, представителей федеральных органов власти и крупного бизнеса.

Биржа деловых контактов

Биржа деловых контактов традиционно является одной из самых востребованных площадок у посетителей ПМЭФ. На безвозмездной основе Фонд Росконгресс предоставляет всем участникам Форума уникальный сервис для организации встреч в специально оборудованном переговорном пространстве. За время работы ПМЭФ здесь состоялось 300 встреч с участием свыше 120 российских и зарубежных высокопоставленных лиц. В ходе работы площадки были подписаны 23 соглашения.

Росконгресс Урбан Хаб

На площадке Росконгресс Урбан Хаб, посвященной развитию исследований и деловой кооперации в области урбанистики, состоялось 17 мероприятий. Главная тема этого года — «Эволюция городов». В сессиях программы приняли участие около 100 спикеров и почти 700 слушателей.

Дискуссии охватывали такие темы, как эволюция городов и экономика туристических территорий, инженерная инфраструктура и малоэтажное строительство, исламские финансы в девелопменте и цифровая трансформация и ИИ. Также состоялись специальные сессии журнала Urban Mag и Форума будущих технологий.

Зона делового общения Roscongress International

В павильоне «Е» функционировала Зона делового общения Roscongress International.

Партнерами Зоны делового общения Roscongress International на ПМЭФ-2026 выступили: Деловой совет Россия — АСЕАН; Российско-Таиландский деловой совет; Международная медиасеть TV BRICS; коллективный стенд деловых организаций Танзании, включая Управление по инвестициям и особым экономическим зонам Танзании (TISEZA), Совет по туризму Танзании (TTB), Управление по развитию торговли Танзании (TanTrade), авиакомпанию Air Tanzania.

Инфраструктура Зоны делового общения Roscongress International включала партнерские стенды, переговорные комнаты, открытую лаунж-зону и площадку для проведения презентационных мероприятий, студию TVBRICS.

Зона делового общения Roscongress International зарекомендовала себя как эффективная площадка для диалога между представителями государственных структур, бизнес-кругов и экспертных сообществ России и зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений.

Ключевыми итогами ее работы за четыре дня стали:

- 18 деловых мероприятий с участием представителей более 15 государств (Казахстан, Киргизия, Китай, Индия, Танзания, Мавритания, Камерун, Кот-д'Ивуар, Германия, США и другие);

- свыше 100 деловых встреч и переговоров;

- более 30 подписанных соглашений о сотрудничестве — с деловыми ассоциациями, регионами России, международными партнерами. Было подписано соглашение между Фондом Росконгресс и Управлением по инвестициям и особым экономическим зонам Танзании (TISEZA). Церемония прошла в рамках Бизнес-диалога Россия - Танзания в присутствии Президента Объединенной Республики Танзания Самии Сулуху Хассан;

- более 25 интервью в студии TV BRICS с высокопоставленными лицами – участниками ПМЭФ.

Зона делового общения Roscongress International стала центром международной МСП-повестки: здесь прошла встреча предпринимателей из России, ОАЭ, Китая, Индии, Кот-д'Ивуара и Бразилии с переговорами по шести ключевым отраслям. Кроме того, площадка дала старт двум обходам выставочных стендов ПМЭФ, в том числе для иностранных МСП и с участием Министра экономики и туризма ОАЭ Абдуллы бен Тук Аль Марри.

Площадку Зоны делового общения Roscongress International на ПМЭФ-2026 посетили представители государственных органов, международных организаций и деловых кругов, в том числе: Аллан Маджуру, Генеральный директор Организация по развитию и продвижению торговли Зимбабве (ZimTrade); Мутсванга Моника, Министр по делам женщин, общин, развитию малого и среднего предпринимательства Зимбабве; Мойо Джулай, Министр энергетики и энергетического развития Зимбабве; Чэнь Сюй, Старшее должностное лицо Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС); Хайтам Альгайс, Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК); Эдуардо Педроса, Исполнительный директор Секретариата АТЭС; Филип Мшелбила, Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ); Татьяна Довгаленко, Директор департамента партнерства с Африкой Министерства иностранных дел Российской Федерации; Абдаллахи Сулейман Шейх-Сидия, Министр экономики и развития Исламской Республики Мавритания; Махмуд Табит Комбо, Министр иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Объединенной Республики Танзания; Пак Чжонхо, Президент Корейско-Российского делового совета; Алтангуный Жаргалан, Директор Монгольского экономического форума, и многие другие.

Ключевым мероприятием деловой программы Зоны делового общения Roscongress International стала встреча руководства Фонда Росконгресс с региональными партнерами. В ходе мероприятия была презентована Зона делового общения Roscongress International и новая инициатива - Партнерское сообщество Roscongress International (Roscongress International Partners Community), направленная на трансформацию сети из 239 партнеров в 90 странах в динамичное сообщество, основанное на доверии и взаимной выгоде.

Международные партнеры Фонда Росконгресс внесли особый вклад в формирование яркой и насыщенной культурной программы на ПМЭФ-2026.В частности, на Дворцовой площади состоялось выступление Международного симфонического оркестра TV BRICS под управлением художественного руководителя Михаила Голикова, организованное Международной медиасетью TV BRICS в честь 20-летия объединения БРИКС. В рамках концерта оркестр аккомпанировал итальянскому оперному певцу Алессандро Сафина, выступление которого было организовано Ассоциацией «Познаем Евразию».

Точка Юниор

Сообщество проактивных подростков 14-17 лет со стратегическим мышлением создавало сквозную коммуникационную среду на ключевых дискуссионных площадках страны. С 2021 года проект предоставлял молодым ребятам возможность принимать активное участие в крупных деловых мероприятиях и обсуждать волнующие их вопросы с лидерами общественного мнения, бизнесменами и политиками.

Академия ПМЭФ

Проект объединил талантливых студентов и ведущие корпорации России для формирования лидеров будущего и обеспечения кадрового потенциала компаний. Аудиторией проекта стали студенты 18-23 лет из ведущих вузов России, руководители компаний, государственные деятели и лидеры мнений из медиасферы.

Участники проекта «Академия ПМЭФ», прошедшие отбор, в течение года обучались прикладным компетенциям, практическим навыкам и участвовали в программе группового и персонального наставничества с фокусом на актуальные запросы компаний-партнеров. Завершающим этапом обучения стало участие в Петербургском международном экономическом форуме с собственной деловой программой, организация стажировок в компаниях-партнерах и интеграция в корпоративные акселераторы для участников с инновационными проектами.

Интерактивная карта регионов России

На площадке форума был представлен уникальный объект- «Интерактивная карта регионов России». Это совместный проект лаборатории MARMA Фонда Росконгресс и Республики Чувашии. Он объединил объект культурного наследия — «Вышитую карту России» — и интерактивные технологии. Этот шедевр цифрового и декоративно-прикладного искусства раскрыл самобытность и экономический, культурный и туристический потенциал каждого из 89 регионов России.

«Добрый ПМЭФ»

Впервые в дни работы форума Фонд Росконгресс и экосистема социального развития Добро.рф представили новое деловое направление, объединяющее бизнес и социальные инициативы, — акцию «Добрый ПМЭФ». Новый формат объединил 45 социальных проектов лауреатов и победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ. 47 организаций уже выразили готовность помогать, сложилось 19 партнерских пар. Общий объем поддержки некоммерческих организаций от бизнес-участников форума в рамках акции «Добрый ПМЭФ» составит порядка 124 млн рублей.

Русская тройка

Впервые на площадке ПМЭФ была представлена русская тройка — признанный в 2026 году национальный вид спорта России. В рамках Форума состоялась презентация Всероссийской федерации русской тройки, созданной для развития нового вида спорта, формирования системы соревнований и подготовки спортсменов. Также была организована специальная экспозиция, посвященная истории и современному развитию русской тройки как одного из символов российского культурного и исторического наследия.

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПМЭФ-2026

Экспертно-аналитическое сопровождение форума в этом году опирается на многолетний опыт и последовательную цифровую трансформацию. Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс представила качественно новый этап развития своего флагманского инструментария. В основе аналитического контура ПМЭФ-2026 — усовершенствованный интеллектуальный сервис «Саммари», который уже не первый год доказывает свою эффективность на крупнейших деловых площадках.

В рамках его системной модернизации была автоматизирована генерация емких обобщений дискуссий с фиксацией ключевых выводов, барьеров и решений. Внедрение новых технологических решений позволило в режиме реального времени формировать визуальные «облака смыслов» и карточки главных цитат спикеров.

Все оперативные материалы и экспресс-аналитика подготовлены на базе передовой ИИ-технологии «ИнФорум».

Главным итоговым документом форума станет масштабный отчет «Итоги Петербургского международного экономического форума - 2026». Электронная версия исследования будет доступна для скачивания в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.RU.

Интеллектуальный партнерский контур

Аналитическое сопровождение ПМЭФ-2026 объединило ключевые научные и образовательные центры страны. В экспертную группу вошли ведущие специалисты из МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, СПбГЭУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, СПбПУ Петра Великого, СЗИУ РАНХиГС, ДВФУ, Института проблем региональной экономики РАН и Дирекции научно-технических программ.

Специально к форуму эксперты Фонда Росконгресс и партнеры Фонда выпустили линейку эксклюзивных комплексных исследований по наиболее чувствительным трекам повестки:

- «Жилье будущего и будущее жилья» — экспертно-аналитический доклад с долгосрочным (10 лет) прогнозом развития жилищной сферы и урбанистики в России.

- «Королевство Саудовская Аравия. Страна — гость ПМЭФ-2026» — комплексный анализ социально-экономического трека королевства и стратегических векторов российско-саудовского сотрудничества.

- Дайджест аналитических материалов — сквозной навигатор по ключевым исследованиям текущей повестки.

Социологический мониторинг

Важной частью аналитики ПМЭФ-2026 стало непрерывное социологическое сопровождение, реализованное Фондом Росконгресс совместно с Аналитическим центром ВЦИОМ. Фокус исследования этого года был направлен на экспресс-мониторинг мнений участников Форума по самым острым вопросам глобальной и внутренней повестки, а также на оценку эффективности площадки и качества деловых контактов.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

ПМЭФ усилил свою значимость как площадка для продвижения интересов российского спорта.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко; министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев; председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков дали старт пригласительной кампании форума «Россия — спортивная держава», который состоится в Красноярске.

Впервые на выставке Форума работал спортивный кластер, куда вошли стенды «Дом спорта» (Министерство спорта России), форума «Россия — спортивная держава», Фонбет – Континентальной хоккейной лиги, Всероссийской федерации легкой атлетики и Сурдлимпийского комитета России.

В спортивных сессиях деловой программы Форума приняли участие руководители органов власти в сфере спорта и олимпийских комитетов Сербии, Таджикистана, Филиппин, Гвинейской Республики, Республики Руанда, и Республики Сейшельские Острова. А также президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Неджмеддин Эрдоган, который заявил о недемократичности МОК и необходимых переменах в олимпийской системе.

Роль бизнеса в развитии спорта была отмечена на спортивно-деловой премии «Чемпион».

Программа Спортивных игр ПМЭФ-2026 объединила более 20 мероприятий по 16 видам спорта. Ключевым событием стала международная многодневная велогонка Золото Ладоги, программа которой была значительно расширена. Помимо ведущих профессионалов на старт вышли любительские и корпоративные команды, впервые участниками веломногодневки стали паравелосипедисты.

Участники Форума сыграли в турнирах на Кубок Росконгресс и гала-матчах по хоккею, баскетболу, футболу, паделу, гольфу, шахматам, настольному теннису и другим видам спорта. В них приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава республики Калмыкия Бату Хасиков, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, начальник управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и другие участники форума.

Впервые участниками Игр стали двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, футболист московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин, двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Традиционный забег «Борись и побеждай» собрал рекордное число участников — на старт вышли 2500 бегунов.

Значительно усилена зрелищная составляющая спортивной программы. Впервые на ПМЭФ прошли знаменитый Петровский гребной марафон и кулачные бои (турнир ТOP DOG). Традиционный турнир по конному спорту «Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026» прошел в формате КЮР Большого приза.

Партнерами Спортивных игр ПМЭФ выступили Фонбет, СберСтрахование, deppa и московское «Динамо».

Спортивная повестка Форума сформирована спортивной платформой Росконгресс во взаимодействии с министерством спорта России.

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ ПМЭФ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЗОНЫ»

Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» уже стал визитной карточкой ПМЭФ. Все дни Форума для участников были доступны музеи, театры, знаменитые дворцы пригородов Санкт-Петербурга. Гостям были предложены разнообразные обзорные экскурсии.

Программа Фестивали была направлена на продвижение культурного наследия России, развитие гуманитарного сотрудничества и укрепление международного культурного диалога.

Ключевым событием Фестиваля стал концерт «В ритме лета» для жителей и гостей Санкт-Петербурга на Дворцовой площади 5 июня. В программе концерта приняли участие Международный симфонический оркестр TV BRICS (под управлением Михаила Голикова), Алессандро Сафина (Италия), певица Жасмин и популярная группа Artik&Asti.

В рамках программы Фестиваля состоялись: Межсоюзный концерт «Музыка театра», посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России (на исторической сцене Мариинского театра) и опера «Тамерлан» на новой сцене.

ПАРТНЕРЫ

Титульными партнерами Форума выступают ВЭБ.РФ и Росатом. Статус ГигаПартнера получил Сбер. Стратегическим партнером Форума является Россети, стратегическим партнером по продвижению – РВБ. Генеральными партнерами Форума выступают Газпром, Газпромбанк, Газпром нефть, Платежная система «Мир», НОВАТЭК, ОТП Банк и Банк ПСБ. Генеральным спонсором Форума является Банк ВТБ. Официальный автомобиль Форума — HONGQI, официальный авиаперевозчик — Аэрофлот.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Генеральным медиапартнером форума выступил «Газпром-Медиа Холдинг». Генеральным телевизионным партнером Форума выступил телеканал «Россия 24», генеральным международным новостным партнером – RT, генеральным мультимедийным партнером — МИЦ «Известия», генеральным партнером бизнес-новостей — РБК, генеральным интернет-партнером — «Газета.Ru» и «Лента.ру».

Генеральными информационными партнерами форума выступили ТАСС и РИА Новости. Информационными партнерами форума выступили НТВ, телеканал «360», «Интерфакс», Business FM, ИД «Коммерсантъ», газета «Ведомости», Российская газета, ИД «Комсомольская правда», газета «Аргументы и факты», журнал «Эксперт», Shkulev Media Holding, News Media, 1MI, VK Видео и TV BRICS. Международным информационным партнером Форума выступила China Media Group (Китай).